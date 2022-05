Fortnite: Live-Event zu Season 3 bestätigt – Leak zeigt erste Inhalte

Von: Josh Großmann

Das Ende von Chapter 3 Season 2 in Fortnite steht bevor. Mit dem 20.40 Update sickerten einige Inhalte durch, die bestätigen, dass es ein Live-Event geben wird.

Cary, North Carolina – Season 2 von Chapter 3 von Fortnite neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Mit dem neuen 20.40 Update wurden neue Inhalte hinzugefügt und auch auf der, sich stetig ändernden, Karte finden sich neue Orte. Doch seit dem Update läuft im Lobby-Bildschirm wieder ein altbekannter Countdown zum Finale der aktuellen Saison. Data-Miner haben sich den Code von Fortnite genauer angesehen und können bestätigen, dass dieser Countdown in einem Live-Event endet. Ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät, was die Leaks zeigen.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Chapter 3 Season 2 endet mit Live-Event – Leaker bestätigt großen Fan-Wunsch

Wird Fortnite Season 2 ein Live-Event haben? Ja! Das bestätigt der bekannte Leaker FNBRIntel auf Twitter. Nachdem Season 2 ohne großes Live-Event in die Wege geleitet wurde, waren viele Fans enttäuscht. Epic Games wird sich diese Enttäuschung zu Herzen genommen haben. Season 2 wird am 03.06.2022 wieder mit einem großen Live-Event enden, das bereits mit einem Timer in der Lobby angekündigt ist. Dafür wird es höchstwahrscheinlich wieder eine gesonderte Spielersuche geben, um sich das Live-Event ungestört mit anderen ansehen zu können. FNBRIntel fand auch eine Animation, die beim Start des Live-Events in der Lobby spielen soll.

Was wird passieren? Die Live-Events von Fortnite sind oft mit viel Liebe zum Detail gemacht und bei den Spielern immer beliebt. Seit dem 20.40 Update in Fortnite findet sich am Loot Lake ein neuer POI (Point of Interest)– The Collider. Dieses Doomsday Device soll die Ereignisse auslösen, die Chapter 3 Season 3 einläuten. Schon jetzt kann man sehen, dass der hochragende Turm das Wasser aus den umliegenden Bächen saugt.

Fortnite: Das Doomsday Device am Loot Lake wird beim Live-Event krach machen © Twitter: @HYPEX

Fortnite-Leaker HYPEX teilte in einem Tweet mit, dass er im Code Hinweise darauf fand, dass das Doomsday Device verschiedene Impulse aussenden kann, die Spieler offenbar beeinflussen können. In einem anderen Tweet zeigt FNBRIntel, wie diese Impulse klingen. Andere Zeilen im Code deuten darauf hin, dass der Mond in irgendeiner Form in das Live-Event involviert sein wird – ziemlich abgefahren, aber nichts Neues für Fortnite.

Fortnite: Live-Event zum Ende von Season 2 – weitere Inhalte und Informationen

Was gibt es noch? Auf Twitter teilte der offizielle Fortnite-Account bereits den ersten Teaser zur neuen Season 3. Mit dem kurzen Text „Erhebe dich“ (oder „Erheben“ – je nachdem, wie man es übersetzen möchte) und einem kurzen Videoclip, zeigt Epic Games den Mecha Team Leader. Spieler sind sich sicher, dass dieser zurückkehren und eine Rolle während des Live-Events spielen wird.

Das sollte man wissen: Bis offizielle Informationen kommen, muss man erstmal auf die Leaks vertaruen. Für gewöhnlich liegen Data-Miner nur sehr selten falsch, sodass man davon ausgehen kann, dass die meisten Inhalte ihren Weg zu Fortnite finden.

Mit dem Live-Event am Ende der Season und dem Anschluss an Season 3 wird wieder eine längere Downtime erwartet, in der man nicht spielen kann. Stellen Sie sich also darauf ein, nach dem Live-Event am 3. Juni noch etwas warten zu müssen. Bis dahin gibt es aktuell eine neue Methode, mit der man Fortnite auf iOS spielen kann – und das trotz Streit zwischen Epic Games und Apple.