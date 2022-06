Fortnite: Live-Event zu Season 3 – Uhrzeit und Datum sind bekannt

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Live-Event zu Season 3 – Uhrzeit und Datum sind bekannt © Epic Games (Montage)

Fortnite geht an diesem Wochenende in Season 3 über. Vorher findet aber noch ein großes Event im Spiel statt. Zu dieser Uhrzeit wird „Kollision“ starten.

Cary, North Carolina – Endlich ist der Start von Season 3 in Fortnite zum Greifen nahe. An diesem Wochenende wird die aktuelle Saison des Battle Royales ad Akta gelegt und der Übergang in die nächste vollzogen. Bevor Season 3 aber tatsächlich an den Start geht, wird es in Fortnite noch das große Live-Event „Kollision“ geben.

Die genaue Uhrzeit für den Start des Live-Events in Fortnite verrät ingame.de.

Der genaue Ablauf des Live-Events ist noch ein Mysterium. Bisher hat Epic Games nur mitgeteilt, dass Kollision in Gruppen aus vier Spielern gespielt wird. Übrige Informationen lassen sich aus einigen Teasern und Leaks zusammensetzen. In einem Leak zu Season 3 von Fortnite heißt es zum Beispiel, dass der Collider, ein neuer Point of Interest, während des Live-Events überhitzen und explodieren soll. So soll es zu einer Dürre kommen, weshalb Season 3 angeblich auch den Namen „Drought“ trägt. Kleinere Teaser deuteten weiter an, dass auch der Mecha-Team-Leader oder der Mechabär im Event auftreten könnten.