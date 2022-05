Fortnite meets Star Wars: Obi-Wan Kenobi bald im Item-Shop verfügbar

Von: Joost Rademacher

Fortnite meets Star Wars: Obi-Wan Kenobi bald im Item-Shop verfügbar © Epic Games

Bald halten die Jedi in Fortnite Einzug. Epic Games hat eine Kooperation mit Star Wars bestätigt, durch die Obi-Wan Kenobi bald als Skin ins Spiel kommt.

Cary, North Carolina – In den letzten Tagen überschlagen sich förmlich die Neuigkeiten rund um Fortnite. Das Spiel von Epic Games steht kurz vor dem Ende von Season 2 in Kapitel 3 und neue Waffen sowie Leaks zu Events und Inhalten kommen gefühlt im Stundentakt. Jetzt setzt das Entwicklerstudio aber noch einen drauf und bringt mit Star Wars eins der erfolgreichsten Franchises aller Zeiten ins Battle Royale.

Bei ingame.de lesen Sie, wann Obi-Wan Kenobi in den Item-Shop von Fortnite kommt.

Epic Games hat sich nicht lumpen lassen, den Fans von Fortnite und Star Wars die volle Breitseite der Macht ins Spiel zu bringen. Im Zentrum des gesamten Pakets steht natürlich das Outfit von Obi-Wan Kenobi selbst, mit dem Spieler sich den „High Ground“ im Kampf sichern können.