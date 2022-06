Fortnite x Naruto: Neue Anime-Skins – Erfolgreichste Kollaboration kehrt zurück

Von: Tobias Jappe

Fortnite bringt mit Naruto neue und heißbegehrte Skins ins Spiel. Fans erwarten Naruto x Fortnite schon sehnsüchtig. Auf diese Naruto-Skins darf man sich freuen.

Tokio, Japan – Fortnite weiß einfach, wie es funktioniert. Im November 2021 erschienen das erste Mal Skins von der Erfolgsserie „Naruto“ in Fortnite. Der Aufruf der Spieler nach mehr Charakteren aus dem Anime von Masashi Kishimoto war groß. Das monatelange Warten wird allerdings schon bald ein Ende haben, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite und Naruto: Die Skins, die alle Fans wollen

Fortnite brachte die erste Zusammenarbeit mit dem Anime Naruto am 16. November 2021 ins Spiel. Im ersten Schwung kamen direkt der gleichnamige Titelheld der Serie und einige weitere Mitglieder von Team 7 in den Item-Shop. Allein die Ankündigung vom Fortnite Account auf Twitter, dass Fortnite x Naruto passiert, war der erfolgreichste Tweet in der Geschichte von Epic Games.

Nun sind in Japan, Tokio, mehrere Werbetafeln gefunden worden, auf denen eine neue Zusammenarbeit zwischen Fortnite und Naruto zu sehen ist. Es ist zwar noch nicht von Epic Games bestätigt, deutlicher geht es allerdings kaum.

Fortnite: Das sind die neuen Naruto-Skins

Die zweite Welle von Naruto Skins bringt wieder vier Charaktere des Animes in die Fortnite Welt. Das Thema für die neuen Naruto Skins nennt sich „Rivals“, also Rivalen. Skins von Itachi, Hinata, Gaara und Orochimaru sollen laut der japanischen Werbung aus Tokio am 24. Juni 2022 in den Fortnite Item-Shop kommen. Zu den neuen Naruto Skins wird es wohl auch wieder Emotes, Backblings und passende Spitzhacken geben. Hoffentlich werden diese nicht Pay-To-Win, wie die vor Kurzem erst in Fortnite gebannte Spitzhacke „Drachenlanze“ aus dem Battle Pass.

Fortnite x Naruto Werbetafel in Tokio, Japan © Twitter: ch01188719

Für diejenigen, die die erste Welle von Naruto Skins in Fortnite verpasst haben: keine Sorge. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden auch diese mit den neuen Skins in den Shop zurückkehren.

Fortnite: Kommen wieder kostenlose Naruto Gegenstände?

Fortnite ermöglichte Spielern bei der ersten Welle von Naruto Skins, kosmetische Gegenstände gratis freizuschalten. Es handelte sich hierbei um den sogenannten „Kurama“-Gleiter und einen kostenlosen Ladebildschirm im Naruto-Look. Um diese Gegenstände zu bekommen, mussten Sie lediglich einige relativ simple Aufgaben abschließen. Kein großes Ding also.

Ob es dieses Mal wieder etwas gratis abzustauben gibt, bleibt abzuwarten. Für alle Ungeduldigen gibt es derzeit die Möglichkeit sich durch PS Plus einen gratis Fortnite Skin zu sichern.

Die Rückkehr des mythischen Kunai in Fortnite

Teil des Spiels wurden nicht nur die Skins von Naruto, sondern auch eine neue mythische Waffe aus dem Anime. Der mythische Kunai war für geraume Zeit im Spiel und hatte es definitiv in sich. Bekommen konnte man die mythischen Kunais in Kisten, als Loot auf dem Boden oder im Tausch gegen Goldbarren beim NPC von Kakashi in der Nähe von Lazy Lake.

Fortnite: Mythische Kunai Waffe aus Naruto © Twitter.com / Via: u/FortniteBR

Eine solche Waffe bringt immer frischen Wind in den Lootpool von Fortnite und ein solches Comeback würde den ein oder andere Fan sicherlich freuen.