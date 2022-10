Fortnite: Neue Waffe aus Hotfix 22.10 – So stark ist die Explosive Goo Gun wirklich

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Neue Waffe aus Hotfix 22.10 – So stark ist die Explosive Goo Gun wirklich © Epic Games

Fortnite ist im stetigen Wandel, das gilt auch für die Waffen des Spiels. Mit dem aktuellsten Update ist eine besonders starke neue Waffe aufgetaucht.

Cary, North Carolina – Season 4 von Fortnite läuft auf Hochtouren und schon bald beginnt das heiß erwartete Halloween-Event. Das bedeutet aber nicht, dass Epic Games in der Zwischenzeit Däumchen dreht. Erst diese Woche erschien mit Hotfix 22.10 ein neues Update für Fortnite. Mit diesem Update kamen nicht nur einige Bugfixes, auch drei neue Items, darunter ein neuer Fan-Liebling, haben es ins Spiel geschafft.

Mit dem aktuellen Update hat Epic Games das Arsenal von Fortnite mal wieder ein wenig umgeworfen. Das macht das Entwicklerstudio regelmäßig. Alle naselang verschwinden Waffen in den Tresor, während andere neu hinzugefügt, oder aus dem Tresor wieder hervorgekramt werden. Mit der Explosive Goo Gun (zu Deutsch: Explosionsschleimwerfer) ist in Hotfix 22.10 eine völlig neue Waffe im Spiel aufgetaucht.