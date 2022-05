Wie gut kennen Sie Fortnite? An diesem Geo-Quiz scheitern selbst Profis

Wie gut kennen Sie sich mit der Map in Fortnite aus? Ein Fan hat eine eigene Geoguessr-Version zum Battle Royale veröffentlicht. Selbst Profis scheitern.

Maryland, USA - Die Map von Fortnite hat in der Vergangenheit einige größere Änderungen durchlebt. Einige Standorte auf der Karte kehrten über die Jahre jedoch immer wieder zurück. Ein Fortnite-Spieler hat einen Mix aus Fortnite und Geoguessr veröffentlicht. Dabei gibt es die verschiedensten Map-Versionen zum Raten. Ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät, was der Fortnite-Geoguessr-Mix tatsächlich auf dem Kasten hat.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Spieler veröffentlicht Geoguessr-Hybrid – Fanbase feiert das kostenlose Spiel

Fortnites Map im Wandel: Ein Blick zurück auf die Karte von Fortnite zeigt, wie viel sich über die Jahre verändert hat. Aus einer einfachen Map, ohne große Attraktionen, ist eine Spiellandschaft mit Luftschiffen, NPCs, Autos und vielen Events geworden. Epic Games war bei der Entfaltung ihrer Ideen in Fortnite nicht zurückhaltend.

Die Wandlung der Map beansprucht das Langzeitgedächtnis wahrer Kenner. Diese können ihr Wissen über die Map in einem Fortnite-Geoguessr-Spiel nun unter Beweis stellen. Der Reddit-User „TheEdenChild“ hat ein Spiel entwickelt, welches euch auf einen zufällig generierten Punkt der Fortnite-Map befördert.

Dort angelangt, müsst ihr dann mithilfe einer Stecknadel euren Wegpunkt auf der Fortnite-Map setzen. Dabei könnt ihr euch frei auf der Map bewegen, um eure Position genauer zu bestimmen. Das Spielprinzip ähnelt dabei äußert stark Geoguessr. Der Entwickler macht jedoch keinerlei Geheimnis daraus, dass Geoguessr für diese Fortnite-Version die Hauptinspiration gewesen ist.

Fortnite: Wie gut kennt ihr das Battle Royale? – Geoguessr-Version erschienen © Epic Games

„Where in Fortnite?“, ist der Titel des Geoguessr-Klons. Auf der dazugehörigen Website können Gamer es kostenlos spielen. Auf der Website haben Sie die Wahl, ob Sie mit ersten, zweiten, dritten oder allen Chaptern spielen möchtet. Die Königsdisziplin bildet sich natürlich bei letzterem. Durch die neuste Map-Änderung scheint tatsächlich ein Bug von galaktischem Ausmaß in Fortnite entstanden zu sein.

Fans lieben Geoguessr-Spiel: Bei der Fortnite-Community kam die Geoguessr-Version, die auf das Battle Royale von Epic Games zugeschnitten wurde, sehr gut an. Mehr als 15.000 Likes erhielt Fortnite-Geoguessr über die vergangenen vier Jahre. Dass dieses Projekt primär aus Leidenschaft entwickelt wurde, zeigt der Fakt, dass bis zum heutigen Tage Updates für das Fortnite-Geoguessr erscheinen.

Epic Games selbst scheint nichts gegen das Fan-Projekt zu haben. Prägen Sie sich also die momentane Fortnite-Map gut ein, denn in wenigen Tagen wird Chapter 3 in Fortnite enden. Alles deutet darauf hin, dass die Karte einmal mehr dem Erdboden gleichgemacht wird. Obi Wan Kenobi in Fortnite ist wohl die letzte Hoffnung.