Im Video: Trailer zu „Fortnite“ Chapter 3 Season 2 Resistance

Fortnite: Wann startet Season 3 von Kapitel 3?

Von: Ömer Kayali

„Fortnite“ Season 2 wird mehrere Monate dauern. Wann geht es weiter? © Epic Games

„Fortnite“ Saison 2 von Kapitel 3 ist in vollem Gange. Spieler wollen aber schon jetzt wissen: Wann fällt der Startschuss für Season 3?

„Fortnite“* hat mit der aktuellen Season 2 für viel Gesprächsstoff gesorgt. Grund dafür ist die Entfernung des größten Alleinstellungmerkmals des Spiels: Dem Bauen von Gebäuden. Dieser No-Building-Modus kommt so gut an, dass die Entwickler diesen wahrscheinlich dauerhaft in „Fortnite“ behalten werden. Das war jedoch nicht die einzige Neuerung. Unter anderem ist auch die Bewegungsgeschwindigkeit etwas höher als zuvor, wodurch das Sprinten schneller ist. Saison 2 von Kapitel 3 bietet zudem wieder viele Marvel-Inhalte. Es tauchen neben Doctor Strange auch der Spider-Man-Bösewicht The Prowler darin auf – Spieler können sich für beide Charaktere wieder viele verschiedene Belohnungen und Skins freischalten. Derweil stellt sich die Frage, wie lange sie dafür Zeit haben, bevor Season 3 von Chapter 3 von „Fortnite“ startet.

„Fortnite“ Saison 3 startet im Juni



Wie immer gibt der Battle Pass Auskunft über den Start der nächsten Saison. Der Starttermin für „Fortnite“ Season 3 ist demnach der 4. Juni, was einen weiteren Start an einem Wochenende bedeutet.

Die aktuelle Saison steht unter dem Motto „Widerstand“. Natürlich stehen auch wieder neue Waffen zur Verfügung, darunter das Kampf-SMG und das Striker Burst Rifle. Außerdem können Spieler wieder diverse Änderungen auf der Insel entdecken. Die vorangegangene Saison von „Fortnite“ enthielt eine Vielzahl von Superhelden, darunter mehrere Versionen von Spider-Man. Zuletzt traten auch Charaktere wie Nathan Drake aus „Uncharted“ auf, oder auch Zendayas MJ aus „Spider-Man“, Tennisstar Naomi Osaka oder Bruno Mars. Obwohl bisher nur einige wenige Skins und Kosmetika für diese Saison enthüllt wurden, werden in naher Zukunft sicherlich noch weitere spannende Skins hinzukommen.

Im Video: Trailer zu „Fortnite“ Chapter 3 Season 2 Resistance

(ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.