Fortnite: Neue Map stellt Fans vor Rätsel – was ist unter dem Steinhaufen?

In Fortnite sorgt ein neues Map-Areal für Aufsehen. Dort befinden sich etliche Steine, welche gemeinsam von der Community zerstört werden sollen. Was steckt dahinter?

Cary, North Carolina - Die Fortnite Season 3 ist da. Das langersehnte Update bringt einige Map-Änderungen mit sich. Nachdem durch das Live-Event etliche Schäden auf der Map entstanden sind, ist dies kein Wunder. Ein neues Map-Areal sorgt für Aufsehen. Dort befinden sich zahlreiche Steine, die anscheinend ein Geheimnis hüten. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, muss die Fortnite-Community zusammenarbeiten, um zu erfahren, was es mit diesem Ort auf sich hat.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Neues Map-Areal verwundert Spieler – Community muss zusammen nach Geheimnis graben

Mysteriöse Steine in Fortnite: Epic Games hat mit Überraschungen für den Start der Season 3 in Fortnite nicht gegeizt. Neben etlichen Gameplay- und Waffen-Änderungen, sorgt vor allem ein bestimmtes Map-Areal in Fortnite auf Aufsehen. Der geheimnisvolle Ort trägt den Namen „The Lonely Door“.

Besucht man das Map-Areal, ist alles was man sieht, ein Haufen an Steinen. Allerdings kann man deutlich hören, wie sich Steine bewegen. Es macht den Anschein, als würde etwas versuchen, von unten an die Oberfläche zu gelangen. Das Map-Areal ist nicht die einzige Erneuerung in Season 3. Wir zeigen euch alle Inhalte des Fortnite Battle-Pass von Season 3 Chapter 3.

Fortnite-Community muss zusammenarbeiten: Epic Games gibt der Spielerschaft die Möglichkeit, das Rätsel selbst zu lösen. Dafür müssen lediglich die Steine zerstört werden. Leichter gesagt als getan, denn die besitzen aberwitzige 5.000.000.000.000 Lebenspunkte. Dies wird die Community nur gemeinsam schaffen. Bereits 2019 ließ Epic Games alle Fortnite-Spieler zusammen Knochen ausgraben.

Fortnite: Neues Bösewicht oder spielbarer Charakter? Was befindet sich hinter den Steinen?

Was steckt hinter den Steinen? Bis die exorbitant hohe HP-Anzahl der Steine von der Fortnite-Community auf null reduziert wurde, dürfte es noch etwas dauern. Bis dahin stellt sich die Frage, wer oder was sich unter den Trümmern verbirgt? Viele Fortnite-Fans auf Twitter tippen auf Doctor Slone. Sie wurde im Live-Event vom Mech in den Boden gerammt. Da sie in einem Panzer saß, könnte sie den Vorfall tatsächlich überlebt haben. Ingame.de hat das Fortnite Live-Event zusammengefasst und die Highlights auf einen Blick.

Fortnite: Was ist hinter den Steinen? Epic Games lässt Community graben

Dataminer mit überraschender Vermutung: Schnell sind einige Dataminer auf die Idee gekommen, dass wenn es sich um ein interaktives Ereignis handelt, das Geheimnis unter den Steinen bereits im Code hinterlegt sein müsste. Und tatsächlich fanden die Dataminer eine verdächtige Datei.

„Spot_HenchBrosCave_Occluded_Digging_Att.uasset“ heißt die Datei. Bei den HenchBros handelt es sich um die Charaktere Ghost und Shadow, welche nach den Ereignissen in Chapter 2 Season 8 eigentlich als verstorben galten. Die von den Dataminern gefundene Datei spricht durch die zu Deutsch übersetzten Wörter Höhle, verschlossen und Graben jedoch Bände. Es bleibt abzuwarten, was sich tatsächlich unter den Steinen in Fortnite versteckt.