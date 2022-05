Fortnite: Season 3 Start, Battle Pass und Events – Alle bisher bekannten Infos

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Season 3 Start, Battle Pass und Events – Alle bisher bekannten Infos © Epic Games/People Can Fly

In wenigen Tagen geht Fortnite mit Season 3 an den Start. Schon jetzt gibt es einige Informationen und Hinweise zum Start, dem neuen Battle Pass und den Events.

Cary, North Carolina – Es ist bald wieder Zeit für einen Neustart in Fortnite. Seit einigen Monaten ist die aktuelle Season 2 von Chapter 3 am Laufen, aber so langsam hat sie ausgedient. Anfang Juni wird die aktuelle Saison enden und das Battle Royale wird in eine neue Staffel übergehen, mit einem großen Live-Event und einem neuen Battle Pass.

Alles bisher bekannte zu Season 3 von Fortnite verrät ingame.de.

Noch ist Season 2 von Fortnites Chapter 3 im Gange. Die laufende Liga hat erst am 22. März begonnen, endet aber schon am 3. Juni. Damit wird sie eine kürzere Season sein, als ihr Vorläufer. Am 4. Juni wird dann Chapter 3 Season 3 an den Start gehen. Das gleiche Datum gilt auch für das Live-Event, das den Beginn der neuen Season begleitet.