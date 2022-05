Fortnite: Season 2 endet mit Live-Event – Mega-Leak bestätigt Fan-Wunsch

Von: Josh Großmann

Teilen

Fortnite: Season 2 endet mit Live-Event – Mega-Leak bestätigt Fan-Wunsch © Epic Games/People Can Fly

Chapter 3 Season 3 in Fortnite steht kurz bevor. Im Spiel läuft bereits ein Countdown, der in einem Live-Event enden soll – das bestätigt ein riesiger Leak.

Cary, North Carolina – In Fortnite beginnt Anfang Juni Season 3 von Chapter 3. Nach dem letzten Saisonende waren die Fans enttäuscht, da es kein Live-Event gab. Doch nun bestätigt ein Riesen-Leak, dass es dieses Mal wieder eine Ingame-Darbietung von Epic Games geben wird. Die ersten Inhalte des Live-Events zum Ende von Season 2 sind bereits bekannt.

ingame.de präsentiert den Mega-Leak, der das Live-Event für Season 2 Chapter 3 bestätigt.

In Fortnite gibt es regelmäßig Live-Events, bei denen die Spieler auf der Karte des Battle Royale mit verrückten Ereignissen konfrontiert werden. Wie in einem interaktiven Film nehmen die Spieler an geskripteten Szenen teil, bei denen man durch die Luft fliegt, Gegner zur Strecke bringt und den einen oder andren unfassbaren Anblick genießen kann. Auch die nächste Season wird mit einem solchen Live-Event eingeläutet.