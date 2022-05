Fortnite: Die seltensten Tänze und Emotes – das ist die Top 10

Von: Janik Boeck

Fortnite ist voller kosmetischer Inhalte. Fans können ihrer Kreativität auch mit Tänzen freien Lauf lassen. Das sind die 10 seltensten Tänze im Battle Royale.

Cary, North Carolina – Wer in Fortnite Geld ausgeben will, braucht nicht lange zu suchen. Das bunte Battle Royale von Epic Games steckt voller Skins für sämtliche Inhalte. Vor allem die Emotes und Tänze sind in Fortnite extrem beliebt. Manche davon sind aber auch extrem selten. ingame.de von IPPEN.MEDIA präsentiert die Top 10 seltensten Tänze in Fortnite.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – das ist die Top 10

Die seltensten Tänze und Emotes in Fortnite: Fortnite wird regelmäßig um neue Inhalte erweitert. Egal ob Tänze, Emotes, Skins, Skins für Spitzhacken oder Skins für Gleiter – im Battle Royale von Epic Games wird alles zu Geld gemacht, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Unter anderem ist dank einer Kooperation mit Star Wars Obi-Wan Kenobi als Skin in Fortnite. Weil die Inhalte immer nur für begrenzte Zeit im Shop enthalten sind, haben sie mitunter einen hohen Seltenheitswert.

Wie kommt das Ranking zustande? Um die seltensten Tänze und Emotes in Fortnite zu sortieren, hat ingame.de sich angesehen, wann sie das letzte Mal im Shop verfügbar waren (Stand 23.05.22). Epic Games gibt keine Verkaufszahlen zu einzelnen Skins bekannt, weswegen die Verfügbarkeit im Shop der beste Indikator ist. Im Gegensatz zu den geheimen Verkaufszahlen, lässt Epic Games jedoch Live-Event-Infos für Fortnite Season 3 durchblitzen.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Fernglas

Platz 10: Das erste Emote auf der Top 10 der seltensten Tänze und Emotes in Fortnite ist „Fernglas“. Dieses Emote wurde in Kapitel 1 Season 8 erstmals veröffentlicht und zählt zur Kategorie selten. Zuletzt wurde es vor 906 Tagen im Shop gesehen. Ihr könnt das Emote in Fortnite also schon seit einer ganzen Weile nicht mehr kaufen.

Wenn Fernglas verfügbar ist, kostet es 500 V-Bucks. Ob das Emote in nächster Zeit noch einmal in den Shop zurückkehrt, ist nicht abzusehen. Bis dahin ist Fernglas auf jeden Fall Platz 10 der seltensten Tänze und Emotes in Fortnite.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Vivacious

Platz 9: Auf Platz 9 der Top 10 seltensten Tänze und Emotes in Fortnite befindet sich der Tanz „Vivacios“ – zu Deutsch Lebhaft. Dieser Tanz war zuletzt vor 909 Tagen verfügbar und zählt zur Kategorie episch.

Dieses Emote gab es erstmals in Kapitel 1 Season 5 zu kaufen. Für 800 V-Bucks gab es den Tanz für das Battle Royale von Epic Games zu erstehen. Mit einer so langen Zeit der Abwesenheit im Shop ein verdienter Platz 9 in den Top 10 seltensten Tänzen und Emotes in Fortnite.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Tsssss

Platz 8: Auf Platz 8 der Top 10 seltensten Tänze und Emotes in Fortnite wird gezündelt. Das Emote „Tsssss“ ist seit 932 Tagen nicht mehr im Shop gesichtet worden. Es zählt zur Kategorie selten.

Erstmals ließ sich Tsssss in Kapitel 1 Season 10 kaufen. Damals kostete das Emote 500 V-Bucks. Ob und wann Platz 8 der seltensten Emotes und Tänze in Fortnite zurückkehrt, lässt sich nicht vorhersagen.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Breezy

Platz 7: Es wird windig in der Top 10 der seltensten Tänze und Emotes von Fortnite. Auf Platz sieben befindet sich „Breezy“, ein Emote der Kategorie ungewöhnlich. Der Tanz erblickte ebenfalls in Kapitel 1 Season 8 erstmals das Licht der Welt. Wie die anderen Emotes wurde auch dieses schon eine Weile nicht mehr im Shop gesichtet.

Breezy war zuletzt vor 938 Tagen zum Kauf verfügbar. Platz sieben der Top 10 seltensten Tänze in Fortnite ist sogar relativ günstig gewesen. Gegen 200 V-Bucks findet der Tanz seinen Weg in euer Inventar – sofern er denn im Shop verfügbar ist. Wann das wieder der Fall sein könnte, lässt sich nicht genau sagen.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Rawr

Platz 6: Auf Platz sechs der Top 10 seltensten Tänze aus Fortnite befindet sich der Urschrei aller Emotes. Hier landet „Rawr“. Dieses Emote wurde in Kapitel 1 Season 4 von Fortnite veröffentlicht und macht Spieler zum Dinosaurier – zumindest was das Sprechorgan angeht.

Rawr zählt zur Kategorie selten und wurde das letzte Mal vor 987 Tagen im Shop von Fortnite verkauft. Platz sechs der Top 10 seltensten Tänze in Fortnite ist ganze 500 V-Bucks wert, wenn er denn im Shop verfügbar ist. Wann das der Fall sein wird, ist nicht bekannt.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Kiss the Cup

Platz 5: Platz fünf der Top 10 seltensten Tänze in Fortnite wird von der ultimativen Sieger-Pose belegt. Dieses Emote zählt zur Kategorie ungewöhnlich und wurde in Kapitel 1 Season 9 veröffentlicht. Es handelt sich um Kiss the Cup.

Kiss the Cup kostet 200 V-Bucks. Dieses Emote war allerdings seit 1.030 Tagen nicht mehr im Shop verfügbar. Damit landet dieses Emote auf Platz fünf der Top 10 seltensten Tänze in Fortnite. Ob oder wann man Kiss the Cup erneut kaufen kann, lässt sich nicht sagen.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Widow‘s Pirouette

Platz 4: Auf Platz vier der Top 10 seltensten Tänze und Emotes in Fortnite wird es kampfkünstlerisch. „Widow‘s Pirouette“ gehört den Marvel-Emotes an und ist schon sehr lange nicht mehr verfügbar gewesen. Die erste Veröffentlichung für dieses akrobatische Emote war in Kapitel 1 Season 8.

Seit 1.113 Tagen gab es Widow‘s Pirouette nicht mehr im Shop zu kaufen und knackt damit die 3-Jahres-Marke. Das Emote ist mit 200 V-Bucks allerdings vergleichsweise günstig. Doch auch hier ist nicht abzusehen, ob es eine Rückkehr in den Shop geben wird. Kein Wunder, dass es auf Platz vier der Top 10 seltensten Tänze und Emotes in Fortnite landet.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Tidy

Platz 3: Wir kommen zum Treppchen. Die Bronzemedaille der Top 10 seltensten Tänze und Emotes in Fortnite geht an „Tidy“. Dieser Tanz ist inspiriert von Rapper Snoop Dogg, der die nachgestellten Bewegungen zuvor selbst ausführte. Das Emote gehört zur Kategorie selten.

Tidy wurde in Kapitel 1 Season 3 zum Shop hinzugefügt. Inzwischen ist der Tanz aber seit 1.258 Tagen nicht mehr zum Kaufen verfügbar gewesen. Auch hier ist eine Rückkehr in den Shop nicht vorherzusehen – deswegen klar Platz drei der Top 10 seltensten Tänze und Emotes in Fortnite.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Fresh

Platz 2: Der zweite Platz der Top 10 seltensten Tänze in Fortnite wird von einem Tanz belegt, den viele aus der Sitcom Fresh Prince of Bel Air kennen. Das Emote „Fresh“ hat eine Hintergrundgeschichte, die ein weniger gutes Licht auf Epic Games wirft. Der Schauspieler Alfonso Ribeiro, der den Tanz entwickelte, verklagte den Publisher, weil dieser den Tanz in Fortnite eingebaut und verkauft hatte, ohne um Erlaubnis zu fragen.

Zuletzt war der Tanz vor 1.279 Tagen im Shop von Fortnite verfügbar. Fresh gehört zur Kategorie episch und kostet entsprechend 800 V-Bucks. Auch hier ist nicht klar, ob das Emote erneut verfügbar sein wird. Ein verdienter Platz zwei der Top 10 seltensten Tänze in Fortnite.

Fortnite: Seltenste Tänze und Emotes – Rambunctious

Platz 1: Wir kommen zur Crème de la Crème der Seltenheit. Platz eins der Top 10 der seltensten Tänze und Emotes in Fortnite wird vom Tanz „Rambunctious“ belegt – zu Deutsch „wild“. Der Tanz gehört zur Kategorie selten und kostet 500 V-Bucks.

Erstmals wurde der Tanz in Kapitel 1 Season 4 ins Spiel aufgenommen. Zuletzt gab es den seltensten Tanz in Fortnite vor 1.288 Tagen im Shop. Seitdem brauchen Spieler ein anderes Ventil für ihre wilde Seite in Fortnite. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr alle Tänze, oder fehlen euch in eurer Sammlung noch die ganz seltenen?