Fortnite: Server down für Update 21.40 – Heute kommt Dragon Ball Z ins Spiel

Von: Joost Rademacher

Heute geht Update 21.40 in Fortnite an den Start. Mit dem Patch kommt neben neuen Points of Interest auch das Crossover mit Dragon Ball Z.

Cary, North Carolina – Monate des Munkelns und der Gerüchte sind vorbei, letzte Woche hat Epic Games endlich ein Crossover mit Dragon Ball Z für Fortnite bestätigt. Heute ist der Startschuss für Update 21.40, womit auch die neuen Skins ins Spiel eingefügt werden. Zusätzlich könnt ihr mit einigen Bugfixes und neuen Points of Interest (POIs) rechnen. Vorher müssen aber die Server für ein paar Stunden offline gehen.

Wo ein Update für Fortnite ansteht, ist eine Wartung der Server in der Regel nicht weit. Vor jedem neuen Patch für das Spiel sind die Server für ein paar Stunden down, während Epic Games die üblichen Wartungen an ihnen vornimmt. In der Regel dauert die Downtime drei Stunden. Da die Wartung beim aktuellen Update um 12:00 Uhr starten soll, dürften die Server also bis 15:00 Uhr offline sein.