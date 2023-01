Fortnite: Serverwartungen am 18. Januar – Epic Games veröffentlicht Update 23.20

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Serverwartungen am 18. Januar – Epic Games veröffentlicht Update 23.20 © Epic Games

Heute kommt das erste große Update seit über einem Monat zu Fortnite. Dazu sind die Server für ein paar Stunden offline.

Cary, North Carolina – Seit Wochen lechzen Fans von Fortnite nach einem neuen Update fürs Battle Royale. Das letzte Mal, dass Epic Games neue Inhalte für Fortnite veröffentlicht hat, war immerhin beim Winterfest im Dezember 2022. Die Content-Dürre nimmt aber heute ihr Ende, im Laufe des Tages wird Update 23.20 für Fortnite freigeschaltet. Vorher werden Fans aber ein paar Stunden auf das Spiel verzichten müssen, während Epic die üblichen Wartungsarbeiten an den Servern durchführt.

Alle wichtigen Zeiten zu den Serverwartungen von Fortnite lesen Sie bei ingame.de.

Epic Games verfolgt mit seinen Updates für Fortnite in der Regel einen ziemlich festen Ablauf. Um 10:00 Uhr deutscher Zeit werden heute die Server offline gehen, damit die Entwickler die Wartung starten kann. In der Zeit können die Fans nicht zocken, haben aber schon die Gelegenheit, das neue Update 23.20 herunterzuladen. Nach Ende der Wartungsarbeiten kann man so nahtlos wieder ins Spiel starten.