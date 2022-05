Fortnite: Neuer Skin ‚Zuri‘ kommt in den Shop – Spieler dürfen mitgestalten

Von: Joost Rademacher

Neuer Skin im Shop von Fortnite aufgetaucht. Zuri ist jetzt im Battle Royale von Epic Games verfügbar. Kurios: Spieler können das Design selbst mitbestimmen.

Cary, North Carolina – Aktuell befindet sich Fortnite in Season 2 von Chapter 3. Regelmäßig liefert Epic Games neue Skins und Outfits für das Battle Royale nach, die manchmal nicht nur kosmetische Auswirkungen haben. Seit dem 16. Mai können Fans im Item-Shop den neuen Skin Zuri mitsamt dem komplett neuen „Champion im Ring“-Set finden. Doch damit nicht genug: Gamer können an Zuri selbst mitgestalten, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Neuer Skin – mit Zuri kommt der Spirit des Squared Circle ins Battle Royale

So sieht der Skin aus: Mit Zuri holen sich Gamer den kämpferischen Spirit und den Look von MMA und Wrestling zu Fortnite. Epic Games selbst nennt sie „eine ungeschlagene Kämpferin, die für ihre Eleganz im Kampf bekannt ist“ und in Zuris Set bekommen Spieler zusätzlich zu ihrem Skin den neuen Ladebildschirm „Die Beste im Ring“ und das Rücken-Accessoire „Verzauberte Kampffedern“. So sehen Zuri und ihr neuer Look im Battle Royale aus:

Fortnite: So sehen Zuri und ihre neuen Accessoires aus © Epic Games

Wie teuer ist das Set? Für Zuri müssen Spieler im Item Shop von Fortnite 1.200 V-Bucks hinlegen, um das neue Outfit zu bekommen. Die beiden Extras erhalten sie beim Kauf gleich mit dazu, dafür können Sie sie aber nicht einzeln erhalten. Epic Games hat außerdem noch mehr mit Zuri vor und möchte demnächst noch eine alternative Version von ihrem Outfit veröffentlichen. Hier kommen die Spieler selbst ihr ins Spiel, denn Zuri soll in dieser alternativen Version noch ein paar Tattoos verpasst bekommen und die können Gamer selbst gestalten und beim Entwicklerstudio aus Cary in North Carolina einschicken.

Fortnite: Verpasst Zuri neue Tattoos und gewinnt den Skin sowie 2.500 US-Dollar

So können Gamer Zuri mitgestalten: Wenn Sie eine perfekte Idee für Zuris neue Tattoos haben solltet, solltet Sie nicht zögern und ein Konzept ausmalen. Wenn Spieler es online posten, zum Beispiel bei Twitter oder Instagram, und es mit dem Hashtag #ZuriTattooContest versehen, erhalten sie eine Chance, dass das nächste Fortnite-Outfit von Zuri das eigens gestaltete Tattoo auf der Haut trägt. Doch nicht nur das: wer das Sieger-Tattoo einreicht, erhält den Zuri-Skin kostenlos und einen Geldpreis von 2.500 US-Dollar obendrauf. Hier alle wichtigen Infos zum Contest im Fokus:

Folgt @FortniteGame bei Twitter, oder @Fortnite bei Instagram

Postet euer Konzept mit dem Hashtag #ZuriTattooContest

Der Contest dauert bis zum 23. Mai 2022 um 5:59 Uhr

Preis: Gratis Zuri-Outfit und 2.500 Dollar

Beachten Sie, dass Sie zur Teilnahme am Contest mindestens 13 Jahre alt sein müssen. Alle wichtigen Teilnahmebedingungen finden Sie noch einmal auf der offiziellen Fortnite-Website. Aktuell befindet Fortnite sich in Season 2 von Chapter 3, wo Epic Games erstmals einen Modus eingeführt hat, der komplett ohne Bauen auskommt. Für Streamer Ninja ist das der Anfang vom Ende von Fortnite. Gleichzeitig erfährt das Battle Royale gerade einen ganz neuen Aufschwung an Spielern.