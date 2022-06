Fortnite: Spitzhacke aus Battle Pass gibt unfairen Vorteil – Epic reagiert

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Spitzhacke aus Battle Pass gibt unfairen Vorteil – Epic reagiert © Epic Games/People Can Fly

Epic Games hat eine Pickaxe in Fortnite deaktiviert. Wie sich herausstellt, gab es einen Exploit an der Dragon Rune Lance, der sie zum Pay-to-Win Item machte.

Cary, North Carolina – Man könnte Fortnite einige Dinge vorwerfen. Bislang gehörte ein Vorwurf des Pay-to-Win aber nicht dazu. Alles, was Fans im Shop des Battle Royale kaufen können, ist in der Regel strikt kosmetischer Natur. In einem aktuellen Fall ist Epic Games aber ein Item durchgerutscht, das Fans, die es besitzen, einen Vorteil bringen kann. An einer Pickaxe aus dem Battle Pass von Fortnite ist ein unfairer Exploit aufgefallen.

Mehr über die aus Fortnite entfernte Spitzhacke und ihren Exploit lesen Sie bei ingame.de.

Bei dem Abbauwerkzeug handelt es sich um die Dragon Rune Lance, die in Chapter 3 Season 3 von Fortnite neu im Battle Pass zu finden ist. Viele der neuen Items im Battle Pass von Fortnite Season 3 sind in den Augen der Fans eher unterwältigend, aber Star-Wars-Legende Darth Vader, Indiana Jones und auch der neue Charakter Malik sorgen dennoch für einige Freude am neuen Pass. Auch die Dragon Rune Lance erfreut sich jetzt auch einiger Beliebtheit, allerdings nicht nur, weil sie schick aussieht.