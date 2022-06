Fortnite: Alle Season 3 Teaser im Überblick – so viel verraten sie

Von: Joost Rademacher

Die Chapter 3 Season 3 von Fortnite rückt immer näher, aber noch gibt Epic Games sich kryptisch. Es gibt bisher nur vage Teaser. So viel verraten sie.

Cary, North Carolina – Es ist beinahe Zeit für die große Kollision in Fortnite. Season 2 von Chapter 3 soll am 3. Juni enden und dann mit einem großen Event in die neue Season 3 übergehen. Allzu viel ist weiterhin nicht bekannt zum Event und der neuen Saison, aber Epic Games schürt mit einigen Teasern schon ordentlich den Hype um den Übergang. Nach einigen ersten Clips hat das Studio jetzt auch neue Ausschnitte an bekannte Influencer rund um das Spiel verschickt. Ingame.de von IPPEN.MEDIA fasst die Hinweise zusammen.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Epic Games verschickt kryptische Teaser an bekannte Influencer

Was hat Epic Games bisher geteilt? Den Start machte Epic Games schon Mitte Mai, als das Entwicklerstudio aus Cary, North Carolina ein kryptisches Video mit der Überschrift „Erhebt euch“ auf sozialen Medien postete. Seitdem hat Epic immer wieder Clips und Videos geteilt, die das Datum für Season 3 und das begleitende Live-Event anteaserten. Das Event „Kollision“ soll in Fortnite am 04. Juni stattfinden, um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Welche Teaser gibt es noch? Zusätzlich zu den großen Ankündigungen und Enthüllungen auf Twitter hat Epic Games aber noch weitere Teaser rausgehauen, die noch rätselhafter sind. An verschiedene große Content Creator hat das Studio kleine Bildschnipsel geschickt, der erste von ihnen war Fortnite-Profi und YouTuber Ali-A. Weitere Teile des Teasers gingen an internationale Fortnite-Persönlichkeiten wie Hiper und TheGrefg. Das Bild ist noch nicht fertig zusammengesetzt, aber die übrigen Einzelstücke sollten in den kommenden Tagen bis zum Start der neuen Season folgen. So sieht das bisherige Bild aus:

Fortnite: So sieht das bisher zusammengesetzte Bild aller Teaser aus © Epic Games

Fortnite: Das verraten die Teaser über Season 3

Was bedeutet das alles für Season 3? Wie es aussieht, wird es interplanetar in Season 3 von Fortnite. Schon im ersten Teaserbild von Ali-A war ein Hologramm von einem Planeten zu erkennen, offenbar mit einem roten Punkt auf der Fortnite-Insel. Aus dem Weltall zeigen mehrere Pfeile auf den Punkt, was bedeuten könnte, dass etwas oder jemand Außerirdisches die Insel im Visier haben könnte. Die übrigen Teile des Teasers zeigen nur die unteren Hälften von zwei Beinen, was aber auf den wieder aufgebauten Mechabären hindeuten könnte, der auch im Lobby-Hintergrund von Fortnite als Hinweis auf Season 3 gezeigt wurde.

Eine Alternative zum Mechabären wäre der Mecha Team Leader, der einen Auftritt im Live-Event haben soll. Zunächst ging man davon aus, dass der Mecha Team Leader nur ein Fake sei, da er auf einem Fandesign basiert. Sein Outfit taucht aber bereits im Item-Shop von Fortnite auf, also dürfte Epic Games das Design übernommen haben.

Die Frage ist aber, wie sich die Teaser von Epic Games mit den bislang bekannten Leaks zu Season 3 von Fortnite vertragen. Bisher bekannten Informationen zufolge soll die kommende Saison den Titel „Dürre“ tragen, da nach dem Live-Event praktisch sämtliches Wasser auf der Insel verschwinden soll. Mehr Antworten liefern hoffentlich die weiteren Teaser, spätestens beim Live-Event am 4. Juni werden Fortnite-Fans schlauer sein.