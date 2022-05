Fortnite: Tfue gewinnt bei Turnier gegen Dr Disrespect und riesige Konkurrenz

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Tfue gewinnt bei Turnier gegen Dr Disrespect und riesige Konkurrenz © Epic Games/People Can Fly

Am 27. Mai hielt Dr Disrespect ein eigenes Fortnite-Turnier mit 100.000 Dollar Preisgeld. Als Sieger ging Tfue hervor, der die größten Namen im Spiel ausstach.

Cary, North Carolina – Fortnite ist für den Start von so einigen Karrieren verantwortlich gewesen. Das Battle Royale von Epic Games ließ seit seinem Release frische E-Sportler und Streamer nur so aus dem Boden sprießen und hat Namen wie Ninja in völlig ungeahnte Sphären der Beliebtheit katapultiert. Einige dieser Kandidaten trafen kürzlich in einem von DrDisrespect selbst organisierten Fortnite-Turnier aufeinander. Dabei gewann mit Tfue jemand, der bis vor einigen Monaten noch dem Spiel den Rücken gekehrt hatte.

Turner „Tfue“ Tenney war schon einige Zeit lang nicht in Fortnite aktiv, aber mit dem Release des „Null Bauen“-Modus hat er eine ordentliche Rückkehr hingelegt und beim Turnier des Docs gezeigt, warum genau er ein so starker Spieler ist. Zusammen mit seinem Duo-Partner Zemie hat er sich beim „Hot Shot Duo Drop“ den ersten Platz und ein Preisgeld von 40.000 Dollar gesichert.