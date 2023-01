Fortnite x The Kid LAROI: Konzert und Afterparty starten heute – Alles zum Event

Von: Janik Boeck

Teilen

Fortnite: The Kid LAROI Wild Dreams – Event startet heute © Epic Games

Das Konzert mit The Kid LAROI in Fortnite startet heute. Hier gibt es alle Infos zum Event. Mit diesen Inselcodes sind Fans dabei.

Cary, North Carolina – In Fortnite steht das nächste Mega-Event an. Seit Wochen gab es Spekulationen, jetzt ist es endlich so weit. Das Event samt Konzert mit The Kid LAROI kommt und Sie können mitten drin sein. Neben exklusiven Items hat Epic Games drei unveröffentlichte Songs des Superstars für Sie.

ingame.de verrät, wann das Event samt Konzert mit The Kid LAROI in Fortnite startet und was die Fans erwartet.

Mehr zum Thema Fortnite x The Kid LAROI: Event gestartet – Inselcodes für Konzert und Afterparty

Das Event von The Kid LAROI startet am 28. Januar um 0 Uhr deutscher Zeit. Ab dann können Sie Aufgaben erledigen, an deren Ende ein Konzert auf Sie wartet.