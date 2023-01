Fortnite x The Kid LAROI Turnier verspricht exklusive Gegenstände für Teilnehmer

Von: Joost Rademacher

Fortnite x The Kid LAROI: Turnier kommt morgen – Exklusive Items für Teilnehmer © Epic Games

Zur aktuellen Kooperation zwischen Fortnite und The Kid LAROI findet bald ein großes Duos-Turnier statt. Dabei können Teilnehmer gratis Skins abstauben.

Cary, North Carolina – Der australische Sänger The Kid LAROI will Fortnite wohl komplett übernehmen. Erst kürzlich bekam der Sänger einen Auftritt im Icon Radio des Spiels und seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte auf ein virtuelles Konzert. Damit aber noch nicht genug, am 24. Januar 2023 soll im Rahmen der Kollaboration auch ein Duos-Turnier in Fortnite stattfinden. Bei diesem Turnier können Teilnehmer die neuen Skins von The Kid LAROI kostenlos abstauben.

Wie man am Duos Cup mit The Kid LAROI in Fortnite teilnimmt, zeigt ingame.de.

In der Regel klärt Epic Games zeitnah über neue Turniere und Events in Fortnite auf. Nicht so beim The Kid LAROI Duos Cup. Zu dem Event gibt es im Wettkampf-Kalender von Epic Games noch keine Angaben, aber mehrere Fortnite Insider, wie HYPEX und iFireMonkey bestätigen, dass das Turnier am 24. Januar 2023 stattfinden soll. Eine genaue Uhrzeit ist dazu noch nicht bestätigt, wir gehen davon aus, dass der Cup um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet.