Fortnite: Vorratslama-Herausforderungen mit exklusiven Belohnungen auf PS4 und PS5

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Vorratslama-Herausforderungen mit exklusiven Belohnungen auf PS4 und PS5 © Epic Games

Fortnite hat neue Vorratslama-Herausforderungen. Wer auf PlayStation spielt, kann sich exklusive Belohnungen sichern. So funktioniert die Aufgabe.

Cary, North Carolina – Epic Games gibt im aktuellen Update von Fortnite einiges zu tun. Neue Waffen, neue Quests und ein ganzer Schwung Items versüßen Fans des Battle Royale noch einmal die Zeit, bis Anfang Juni voraussichtlich Season 3 beginnt. Für Spieler auf PS4 und PS5 gibt es seit Update 20.40 noch ein zusätzliches, kleines Highlight. Neue Vorratslama-Herausforderungen sind auf PlayStation-Konsolen verfügbar und bieten allen Teilnehmenden exklusive Belohnungen.

Wie die Vorratslama-Herausforderungen in Fortnite funktionieren, erklärt ingame.de.

Im Grunde gibt es nur eine einzige Aufgabe bei der neuen Vorratslama-Herausforderung in Fortnite. Man muss möglichst viele Sturmphasen überleben, während man Fortnite auf PS4 oder PS5 zockt. Ob man den Standard-Modus oder Null Bauen spielt und wie viele in der Party sind, ist dabei egal. Je mehr Sturmphasen alle teilnehmenden Spieler überleben, desto besser und zahlreicher werden am Ende die Belohnungen, die man bekommt.