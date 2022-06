Darth Vader macht Fortnite unsicher: So bekommen Spieler sein Laserschwert

Von: Ömer Kayali

Dank der Macht und seinem Laserschwert ist Darth Vader ein fast unbezwingbarer Gegner in „Fortnite“. Auch Spieler können seine mächtige Waffe bekommen.

Darth Vader ist im Battle Pass der aktuellen Season von „Fortnite“ als Skin verfügbar. Doch sein Laserschwert ist darin nicht enthalten. Wer die mächtige Jedi- beziehungsweise Sith-Waffe bekommen möchte, muss dies über einen anderen Weg tun. Im ersten Moment, klingt die Herausforderung recht einfach: Denn um Vaders Laserschwert zu erhalten, müssen Spieler ihn nur besiegen. Allerdings entpuppt sich diese Aufgabe doch als schwieriger, als man denkt. Denn der Sith-Lord macht kurzen Prozess mit seinen Gegnern. Wer das Duell gewinnt, erhält als Belohnung die begehrte Waffe. Doch um ihn zu besiegen, müssen Spieler ihn erst finden.

„Fortnite“: Wo befindet sich Darth Vader?

„Fortnite“ bringt mehrere „Star Wars“-Charaktere ins Spiel, darunter Darth Vader. © Epic Games (Montage)

Darth Vader taucht in jedem Spiel an einem zufälligen Ort auf. Ihn zu finden, ist aber nicht schwer, weil er zur gleichen Zeit wie die Spieler auf der Insel landet. Sein imperiales Shuttle ist direkt am Anfang der Runde zu sehen und man muss sich nur merken, an welcher Stelle es auf der Karte hinabsteigt. Außerdem leuchtet das Shuttle einige Sekunden lang blau auf, nachdem es gelandet ist.

Darth Vader ist ein knallharter Gegner in „Fortnite“

Vader ist einer der bisher härtesten Bosse bei „Fortnite“. Es erfordert einiges an Feuerkraft, um ihn zu besiegen. Er wird zudem von einigen Sturmtruppen unterstützt, aber auch ohne sie weiß sich Vader bestens zu verteidigen. Der Sith setzt die Macht auf verschiedene Weise ein, um Gegner zu bezwingen. Mit seinem Machtsprung legte er größere Strecken zurück, oder er zieht seine Feinde einfach mit einem Macht-Griff zu sich. Die beste Chance haben Spieler im Fernkampf, allerdings kann Darth Vader Schüsse mit seinem Laserschwert blockieren. Daher empfiehlt es sich in einer Gruppe anzugreifen.

Darth Vaders Laserschwert bleibt nicht dauerhaft im Besitz der Spieler

Wer sich Hoffnungen darauf macht, das Laserschwert zu seiner Hauptwaffe zu machen, der wird leider enttäuscht. Denn Spieler können die Waffe nur für die Dauer der Runde nutzen. Sie bleibt nicht dauerhaft verfügbar. (ök)