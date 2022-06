Forza Motorsport 8 Release: offiziell angekündigt – Releasedatum zum Rennspiel bekannt

Der Forza Motorsport 8 Release wurde während des Xbox Games Showcase enthüllt. Das Rennspiel beeindruckt mit atemberaubender Grafik tausende Fans vor den heimischen Bildschirmen.

New Mexico, USA - Forza Motorsport ist zurück! Das Rennspiel aus dem Hause Turn 10 Studios feiert nach 5 Jahren sein Comeback. Der neuste Teil der Rennsimulation wurde während des Xbox Games Showcase am 12. Juni offiziell angekündigt. Der grafische Fortschritt im Vergleich zu Forza Motorsport 7 aus dem Jahre 2017 ist immens. Auch ein Releasedatum wurde bereits bekannt gegeben. ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt Ihnen, wann Sie sich Forza Motorsport 8 für die Xbox Series X kaufen können.

Name des Spiels Forza Motorsport Release (Datum der Erstveröffentlichung) Herbst 2023 Publisher (Herausgeber) Microsoft, Xbox Game Studios Serie Forza Motorsport Plattformen Xbox Series X Entwickler Turn 10 Studios Genre Rennsimulation

Forza Motorsport 8 Release: Rennspiel-Reihe feiert nach 5 Jahren Comeback

Forza Motorsport ist zurück: Damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Während des Xbox Games Showcase überraschte Publisher Microsoft einen Großteil der Rennspiel-Fanbase. Die Forza Motorsport-Reihe feiert nach fünf Jahren ein Comeback. Seit 2017 erschienen nur Ableger aus der Forza Horizon-Reihe.

Forza Motorsport offiziell angekündigt – Releasedatum zum Rennspiel bekannt © Microsoft

Während des Livestreams wurden bereits erste Gameplay-Szenen präsentiert. Die Forza Motorsport-Reihe präsentiert sich in einem neuen, modernen Look. Es wurden einige Kult-Strecken präsentiert, welche es bereits in den ersten Forza Motorsport-Teilen gegeben hatte. Die Grafik hat einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht.

Forza Motorsport 8 Release: Erscheinungszeitraum bekannt – Wann erscheint das Xbox-Spiel?

Releasedatum für Forza Motorsport: Der Rennspiel-Klassiker überzeugte die Live-Zuschauer. Im Chat des Xbox Games Showcase sah man etliche Jubel-Sprüche der Fans. Microsoft setzte der Enthüllung sogar noch die Krone auf. Ein offizieller Release-Zeitraum zu Forza Motorsport 8 wurde nämlich ebenfalls angekündigt.

Forza Motorsport 8 erscheint im Herbst 2023. Spielbar wird das „modernste Rennspiel aller Zeiten“, wie es im Livestream getauft wurde, auf der Xbox Series X, Xbox One, PC und Cloud-Systemen sein. Microsoft legt sich anscheinend ganz schön ins Zeug. Konkurrent Sony schläft jedoch nicht. PS Plus-Mitglieder erhalten ein Katzen-Abenteuer gratis zum Release.