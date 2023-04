Nintendo Switch Spiele für unter 20 Euro – 5 Games für den kleinen Geldbeutel

Von: Aileen Udowenko

In Hollow Knight erwarten euch fordernde Kämpfe © Team Cherry

Für ein richtig gutes Spiel auf der Nintendo Switch muss man nicht viel Geld in die Hand nehmen. Hier sind die besten Spiele für unter 20 Euro.

Hamburg – Blockbuster-Titel von Nintendo und Co. kosten oft viel Geld. Allerdings gibt es für die Switch auch günstigere Spiele, die ihren großen Geschwistern in Sachen Spielspaß in nichts nachstehen. Egal welches Genre man bevorzugt, auch bei den niedrigpreisigen Titeln ist für jeden Spieler etwas dabei.

ingame.de gibt eine Übersicht der besten Switch-Games für unter 20 Euro.

Für ein gutes Game muss man nicht immer 70 Euro ausgeben. Viele Gaming-Perlen lassen sich auch schon viel günstiger kaufen. Und auch wenn einige der Spiele nicht von großen Studios produziert worden, ist mindestens genauso viel Liebe in die Entwicklung geflossen.