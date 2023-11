Sind Zauberer in plötzlich zu stark für Diablo 4? Spieler wollen, dass Blizzard durchgreift

Von: Philipp Hansen

Sind Zauberer in plötzlich zu stark für Diablo 4? Spieler wollen, dass Blizzard durchgreift © Blizzard Entertainment (Montage)

Statt Blizzard schwingen die Spieler von Diablo 4 den Nerfhammer, nachdem sie monatelang um mehr Power bettelten. Darum soll der Zauberer schwächer werden.

Irvine – Diablo 4 macht mit Season 2 endlich wieder Boden gut. Die Spieler genießen all die Updates und ‚Qualtiy of Live‘-Versprechen, die Blizzard tatsächlich eingelöst hat. Alle? Nein. Plötzlich schreien Spieler nach Nerfs, der Kugelblitz-Zauberer killt den Spielspaß, denn sein Build ist stärker als Jäger, Totenbeschwörer, Barbaren und sogar Druden! Muss das Balance-Patch her?

ingame.de erklärt die gespaltenen Diablo-4-Spieler:

Mehr zum Thema Diablo 4: Sind Zauberer zu stark in Season 2 oder sind die anderen Klassen nur neidisch?

Direkt zum Release galten Zauberer in Diablo 4 als schwächste Klasse. Traditionell halten die Magier mit ihren dünnen Gewändern wenig aus, teilen dafür aber guten Schaden aus, echte Glaskanonen, wie der Experte sagen würde. In Season 2 sorgen die neuen vampirischen Mächte aber in Kombination mit saisonalen Buffs, leichten Zugriff auf Overpowered-Schaden und einem Aspekt dafür, dass einfach nichts den Zauberer treffen kann, ohne direkt in die Hölle geschockt zu werden.