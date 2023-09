Insider verrät Trailer Datum für GTA 6

Von: Joost Rademacher

Insider verrät Trailer Datum für GTA 6 © Rockstar Games (Montage)

Es liegt GTA 6 in der Luft. Ein Insider gibt endlich ein Datum für den ersten Trailer von Rockstar Games‘ nächstem Spiel.

New York – Schon lange ist GTA 6 bei Rockstar Games hinter verschlossenen Türen in Arbeit. Selbst Gameplay ist durch einen Mega-Leak vor einem Jahr an die Öffentlichkeit durchgesickert. Einen offiziellen Trailer mitsamt Ankündigung bleibt Rockstar den Fans aber weiter schuldig, die eine Engelsgeduld beweisen. Das könnte sich bald endlich bezahlt machen. Ein Insider hat den vermeintlichen Termin für den ersten GTA 6 Trailer verraten, schon in wenigen Wochen soll Stichtag sein.

Dass einige GTA-Fans jetzt in heller Aufregung sind, obwohl GTA-5-Sprecher Ned Luke kürzlich von Geduld predigte, liegt am Insider selbst. Chris Marxx ist vielleicht kein so geflügelter Name wie Tom Henderson, Jason Schreier oder Tez2, aber er hat schon mehrfach einen guten Riecher bewiesen. Gerade Ankündigungen scheinen sein Spezialgebiet zu sein.