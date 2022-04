Gamer spielt seit acht Jahren GTA Online – so sieht sein Imperium aus

Von: Adrienne Murawski

Gamer spielt seit acht Jahren GTA Online – so sieht sein Imperium aus © Rockstar Games

GTA Online ist seit über acht Jahren verfügbar. Ein Spieler zeigt nun, wie gewaltig sein Imperium nach jahrelanger Spielzeit ist. Es kann sich sehen lassen.

New York – An GTA* von Rockstar Games* kommen wohl die wenigsten Gamer und Gamerinnen vorbei. Kein Wunder, schließlich gehört das Franchise zu den beliebtesten Spielreihen. Außerdem kann der Entwickler aus New York seit Jahren Rekordzahlen für sich verbuchen, obwohl GTA 5 bereits vor mehr als acht Jahren erschien.

ingame.de* zeigt, wie das Imperium eines Spielers in GTA Online nach acht Jahren aussieht.

Mehr zum Thema GTA Online: Spieler zockt seit acht Jahren – zeigt sein gewaltiges Imperium

Mit GTA 5 und GTA Online kann der Entwickler aus New York immer noch jede Menge Gewinne einfahren. Erst im Januar konnte Rockstar die 150 Millionen Marke mit GTA 5 knacken. So viele Kopien wurden seit Release des Spiels in 2013 verkauft. Mit dem Release von GTA 5 für PS5* und Xbox Series X* kann der Entwickler aus New York bestimmt schon bald den nächsten Meilenstein für sich verzeichnen. Wie es Rockstar schafft, seine Spieler auch nach acht Jahren noch zu begeistern? Mit regelmäßigen Updates und DLCs. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.