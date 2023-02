Hogwarts Legacy: Alle Zaubertränke und Zutaten – Tränkekunde leicht gemacht

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Alle Zaubertränke und Zutaten – Tränkekunde leicht gemacht © Hogwarts Legacy | YouTube @Perfect Score

Wer in Hogwarts Legacy die Zauberei meistern will, muss auch Können im Brauen von Zaubertränken beweisen. Hier sind alle Zaubertränke und ihre Zutaten.

Hamburg – Das Kurrikulum von Hogwarts wappnet junge Zauberschüler für alles, was sie in der Außenwelt zum Überleben brauchen. Die Tränkekunde ist da keine Ausnahme und ein wichtiger Teil des Lehrplans. In Hogwarts Legacy werdet ihr immer wieder Zeit damit verbringen, diverse Tränke zu brauen. Mal braucht man diese Zaubertränke für den Unterricht, sie sind aber auch nützlich, um im Kampf einen Vorteil zu bringen.

Die Auswahl an Zaubertränken in Hogwarts Legacy ist erstaunlich schmal. Dafür erfüllt aber jeder einzelne von ihnen eine wichtige Rolle. Im Laufe des ünften Schuljahres an der Schule für Hexerei und Zauberei wird man die Rezepte für insgesamt sieben Zaubertränke lernen. Viele von ihnen braucht man auch, damit die Lehrer einem einige der Zaubersprüche von Hogwarts Legacy beibringen.