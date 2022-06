God of War Ragnarök: Neue Hinweise auf Release – Datum bei Summer Game Fest?

Von: Joost Rademacher

Eine Kampf-Szene aus God of War © Sony Interactive Entertainment/Santa Monica Studio

Tausende Fans weltweit warten auf God of War Ragnarök für PS5. Ein Release-Datum gab es bisher nicht, doch das könnte sich durch neue Hinweise bald ändern.

Santa Monica, Kalifornien – Alle Welt wartet auf die Rückkehr von Papa Kratos und die Weiterführung seiner nordischen Reise in God of War Ragnarök. Seit Jahren ist bekannt, dass Santa Monica Studio die neue Sage des griechischen Gottes und seines Sohns weiterführen wird, doch trotz erster Trailer ist ein offizielles Release-Datum bisher ausgeblieben. Das könnte sich aber bald ändern, nachdem nun neue Hinweise zur Veröffentlichung von God of War Ragnarök im PlayStation Store aufgetaucht sind. Womöglich ist ein neuer Trailer mitsamt festem Datum schon auf dem Weg.

Bislang war der Release von God of War Ragnarök ein Mysterium für die Fans des griechischen Göttertöters. Nach letzten Hinweisen durch das Platzhalter-Datum im PlayStation Store hatten viele sich aber auf einen Release im September 2022 eingeschossen. Kurz vor dem Summer Game Fest 2022 hat Sony aber dieses Datum im Store geändert, wie ein User auf Twitter geteilt hat. Dort steht der Termin für God of War Ragnarök jetzt beim 31. Dezember.