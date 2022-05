„Herr der Ringe“ Made in Germany: Wann erscheint das neue „Gollum“-Spiel?

Von: Ömer Kayali

„Der Herr der Ringe: Gollum“ ist ein neues Spiel des deutschen Entwicklerstudios Daedalic Entertainment. Noch in diesem Jahr soll es erscheinen.

Gollum ist eine der faszinierendsten und tragischsten Charaktere aus den „Der Herr der Ringe“-Büchern von J. R. R. Tolkien. Es ist keine Figur, in deren Rolle man schlüpfen möchte, doch genau das wird man in „Der Herr der Ringe: Gollum“ tun können. Das deutsche Entwicklerstudio Daedalic hatte „Gollum“ erstmals im März 2019 enthüllt. Seitdem ist schon viel Zeit vergangen, doch der Release soll voraussichtlich in diesem Jahr erfolgen.

„Der Herr der Ringe: Gollum“: Release-Termin für das Spiel steht noch nicht fest

Einen konkreten Termin haben die Entwickler von Daedalic noch nicht genannt. Zwar ist der Release von „Gollum“ in diesem Jahr zu erwarten, es könnte allerdings auch noch zu Verzögerungen kommen. Das war in den letzten Jahren bei vielen Entwicklerstudios der Fall, da es aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu zahlreichen Ausfällen kam. Wenn es so weit ist, wird „Gollum“ auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen. Auf der Steam-Seite heißt es übrigens bezüglich des Release-Datums: „Auf der Lauer, bis die Zeit reif ist“.

„Gollum“: Das erwartet Spieler

Im „Gollum“-Spiel werden Spieler unter anderem durch Ork-Festungen in Mordor schleichen. © Daedalic Entertainment/Steam

Aus den „Der Herr der Ringe“-Filmen wissen wir, dass Gollum – alias Sméagol – die meiste Zeit in der Dunkelheit lauert und Wege und Orte bereist, die sonst niemand kennt. Trotz seiner armseligen Erscheinung ist er sehr schnell, gerissen und leise – das Schleichen spielt daher eine wichtige Rolle in dem Spiel. Darüber hinaus werden Spieler Entscheidungen treffen, die durch die zwiespältige Persönlichkeit Gollums vernünftig oder sehr boshaft sein können. „Auch wenn Gollum für die Geschichte von J. R. R. Tolkien entscheidend ist, wurde sein Schicksal noch nicht im Detail erzählt. In „Der Herr der Ringe: Gollum“ könne man diese Geschichte erleben. Von seiner Zeit als Sklave unter dem Dunklen Turm bis zu seinem Aufenthalt bei den Elfen von Düsterwald,“ heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels. (ök)