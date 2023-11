Eminem Skin in Fortnite gratis freischalten

Von: Joost Rademacher

Eminem Skin in Fortnite gratis freischalten © Epic Games

Eminem folgt dem Beispiel von Travis Scott, Ariana Grande und weiteren Promis: Er wird als Skin in Fortnite verfügbar. So erhält man den Rapper kostenlos.

Cary, North Carolina – Es tun sich ein paar große Dinge in Fortnite. Erst vor kurzem begann die aktuelle Season OG, jetzt geht sie aber schon wieder auf ihr Ende zu. Mit dem anstehenden Start von Chapter 5 steht dem Battle Royale von Epic Games also wieder ein Umbruch bevor. Begleitet wird das Ganze wieder von einem Live-Event, dieses Mal mit Eminem als Stargast. Der Rapper wird auch als Skin in Fortnite verfügbar und Fans können ihn sich voraussichtlich sogar kostenlos sichern.

Hier erfahren Sie, wie Eminem sich in Fortnite freischalten lässt.

Die aktuelle OG Season in Fortnite wird mit einem großen Live-Event enden. Epic Games hat das Event namens „The Big Bang“ kürzlich für den 2. Dezember angekündigt und Rapper Eminem soll als großer Stargast in Fortnite erscheinen. Geplant ist wohl eine Art in-Game-Konzert des Musikers, ähnlich wie es auch bei Marshmello und Ariana Grande vor einigen Jahren passierte. Zusätzlich wird Eminem eine Reihe von eigenen Skins für die ICON-Reihe erhalten.