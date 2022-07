Großer Videospiel-Publisher von GTA lässt nächsten Modder brennen

Von: Philipp Hansen

Teilen

Großer Videospiel-Publisher von GTA lässt nächsten Modder brennen © Rockstar Games/Ingame

Ein großer Videospiele-Entwickler geht gegen einen kleinen GTA-Modder vor. Der verzweifelt: „Sagen nicht mal, was ich falsch mache“.

New York, USA – Take Two Interactive macht mit Videospielen wie GTA im Jahr 3 Milliarden Dollar. Fans dieser Spiele basteln kostenlose Erweiterungen, doch der Publisher von Rockstar Games geht seit einiger Zeit sehr hart gegen die sogenannten Modder vor. Mit allen legalen Mitteln entsteht ein richtiger „David gegen Goliath“-Kampf, bei dem die Kleinen langsam verzweifeln.

ingame.de berichtet von der legalen Hexenjagd: GTA-Publisher lässt nächsten Modder brennen.

Mehr zum Thema Take-Two greift wieder durch: Publisher lässt nächsten Modder für GTA brennen

Das Branchen-Schwergewicht Take Two spielt in einer Liga mit EA und Activision Blizzard. Berühmt sind vor allem die Titel von Tochter-Firma Rockstar Games – die GTA-Reihe oder Red Dead Redemption 2, aber auch die Borderlands-Reihe gehören zu Take Two. Der gewaltige Publisher hat sich aber in letzter Zeit den Ruf erkämpft, kleine Bastler juristisch zu Boden zu ringen, das Zauberwort lautet Copyright.