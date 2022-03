GTA 5: Speicherstand auf PS5 und Xbox Series X übertragen – So geht‘s

Von: Adrienne Murawski

GTA 5 erscheint am 15. März für PS5 und Xbox Series X. Wer seinen Speicherstand übertragen möchte, kann dies einmalig tun. So funktioniert‘s.

New York – Rockstar Games veröffentlicht GTA 5 erneut. Diesmal als Enhanced und Expanded-Version für die PS5 und Xbox Series X. GTA 5 für die PS5 bringt zwar keine neuen Story-Inhalte oder DLCs, dafür wird die Grafik angehoben und auch Ladezeiten und andere technische Feinheiten sollen verbessert werden. Fans können natürlich auch ihre Spielstände, sowohl von GTA Online als auch aus dem Story-Modus in GTA 5 für die PS5 übertragen. ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät, wie einfach Sie Ihren alten Speicherstand auf die neuen Konsolen von Sony und Microsoft bringen.

Release 15. März 2022 Publisher Rockstar Games Reihe Grand Theft Auto Plattform PS5, Xbox Series X und Series S Entwickler Rockstar Games Genre Action, Open World

GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: Speicherstand übertragen – So oft ist das möglich

Wie oft kann man den Speicherstand übertragen? Im neuesten Update von Rockstar Games, welches der Entwickler aus New York am 4. März mit Fans teilte, gab es nun auch erste Details zum Speicherstand und wie man diesen in GTA 5 für die PS5 oder Xbox Series X und S übertragen könne.

GTA 5 für PS5: Speicherstand übertragen – So klappt‘s © Rockstar Games/Sony/Microsoft/pixabay (Montage)

So können Spieler sowohl ihren Speicherstand aus GTA Online als auch vom Storymodus übertragen. Beides ist jedoch nur einmalig möglich. Fans sollten also ganz genau überlegen, welche Speicherstände sie übertragen wollen oder ob sie nicht noch einmal von vorne beginnen möchten.

GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: Speicherstand übertragen – So migrieren Sie GTA Online und den Story-Mode

Wie überträgt man den Speicherstand von PS4 auf PS5? Wer zuvor auf der PlayStation 4 gezockt hat, kann seine Speicherstände ganz einfach auf die GTA 5 für die PS5-Version übertragen. Dazu müssen Fans nur ihren Speicherstand aus dem Story-Mode auf den „Rockstar Games Social Club“-Server laden. Spieler müssen dabei wie folgt vorgehen:

GTA 5 auf PS4 starten Spiel-Tab im Pause-Menü öffnen „Spielupload“ auswählen und Speicherstand hochladen Spielstand auf der PS5 herunterladen

Es ist nur möglich, einen Speicherstand hochzuladen und dieser steht dann 90 Tage zum Download auf der PS5 verfügbar. Wer einen Rockstar Games Social Club-Account besitzt, kann zudem auch seinen Speicherstand aus GTA Online übertragen. Der Upload wird am 15. März freigeschaltet und kann ab da auf der PS5 wieder heruntergeladen werden. Der Vorgang scheint dabei derselbe wie im Storymodus zu sein. Mit der Migration Ihres GTA Online-Speicherstandes übertragen Sie auch die folgenden Dinge:

Charaktere

GTA-Dollar

Fortschritt

Fahrzeuge

Immobilien

Waffen

Kleidung

Von Spielern erstellte Jobs

Die Übertragung Ihrer GTA-Dollar funktioniert jedoch nur, wenn Sie den Spielstand von Ihrer PS4 auf Ihre PS5 oder von Ihrer Xbox One auf eure Xbox Series X übertragen. Solltet Sie Ihren Speicherstand von der Xbox One auf eine PS5 übertragen wollen, ist dies auch möglich. Dabei verlieren Sie jedoch all ihre GTA-Dollar.

Wie übertragt man ihn von Xbox One auf Xbox Series X/S? Die Übertragung der GTA 5-Spielstände von der Xbox One auf die Xbox Series X oder S funktioniert genau wie bei der PS5. Sie müssen also Ihre Spielstände auf die „Rockstar Games Social Club“-Server hochladen und dann auf Ihrer Xbox Series X/S wieder herunterladen.

So sehen Michael, Trevor und Franklin (v.l) in 4K aus. © Rockstar Games

Genau wie bei GTA 5 für die PS5 können Sie das genau einmal tun. Sollten Sie Ihren GTA Online-Fortschritt von Ihrer Xbox One auf die PS5 oder von einer PS4 auf die Xbox Series X übertragen wollen, verlieren Sie dabei all Ihre GTA-Dollar.

Kann man den Speicherstand von PC auf die Next-Gen-Konsolen übertragen? Laut aktuellen Aussagen vom Entwickler aus New York wird es nicht möglich sein, den Speicherstand von einem PC auf die PS5 oder Xbox Series X zu übertragen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.