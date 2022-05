GTA 6: Doppelt so groß wie Los Santos – Riesige Map begeistert Fans

Von: Adrienne Murawski

Wie wird der nächste Titel von Rockstar Games aussehen? Das fragen sich Fans bereits seit Jahren. Nun gibt es eine riesige Map zu GTA 6, die Begeisterung auslöst.

New York – Seit mehreren Jahren malen sich Fans schon aus, wie der nächste Grand-Theft-Auto-Titel von Rockstar Games wohl aussehen könnte. Wo wird GTA 6 spielen und wie groß werden Karte und Story? Immer wieder erstellen Fans daher Mockups und bauen ihre eigenen Maps zu Grand Theft Auto VI. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, ist nun auf Reddit mal wieder eine solche Map aufgetaucht. Sie löst pure Begeisterung bei den GTA-Fans aus.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI (GTA 6) Release TBA Publisher Rockstar Games Entwickler Rockstar North Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre Action-Adventure, Open World

GTA 6: Fast dreimal so groß wie Los Santos – Mockup-Map begeistert Fans

Was ist das für eine GTA-6-Map? Zu GTA 6 gibt es schon seit Jahren immer wieder Leaks und Gerüchte, die die Stimmung bei den Fans ordentlich anheizt. Dadurch wächst natürlich auch der Hype auf das nächste Spiel vom New Yorker Entwickler Rockstar Games. Offiziell bestätigt, ist aber keines der Gerüchte. GTA-6-Leaks sind also immer mit etwas Skepsis zu betrachten. Fans wissen jedoch mit absoluter Sicherheit, dass sich das nächste Grand Theft Auto in Entwicklung befindet – das bestätigte der Entwickler Anfang Februar. Nun könnte GTA 6 am 16. Mai enthüllt werden, denn da hält Mutterkonzern Take-Two seine jährliche Investorenkonferenz ab.

GTA 6: Doppelt so groß wie Los Santos – Riesige Map begeistert Fans

Womöglich bekommen Fans also in Kürze schon einen Trailer zu Gesicht und müssen nicht mehr länger über das Setting und die Map rätseln. Andererseits scheint das der Community auch großen Spaß zu machen, denn es gibt bereits etliche GTA-6-Maps, die von Fans erstellt wurden. Aktuell findet eine riesige Map zu GTA 6 großen Anklang in der Community.

Darauf ist rechts unten Vice City zu sehen. Um die Größe der GTA-6-Map besser einschätzen zu können, hat der Fan die Karte von GTA 5, also von Los Santos, daneben gestellt. Die GTA-6-Karte des Fans ist fast 2,5 Mal so groß, wie Los Santos. Das kommt bei der Community extrem gut an.

GTA 6: Fans sind begeistert von riesiger Map – wünschen sich lange Story

Was sagen die Fans dazu? Auf Reddit hat die GTA-6-Map bereits 519 Upvotes und zahlreiche Kommentare. Viele Fans sind begeistert vom Konzept und erhoffen sich, dass eine große Map auch eine lange Story bedeutet.

BasementDwellerDave meint: „Wenn die GTA-6-Map so groß ist, hat es vermutlich eine sehr lange Story.“

Sustavo-thring schreibt: „Wer liebt nicht eine lange Story? Gibt dir etwas zu tun.“

laoid erklärt: „Es wäre cool, wenn die Map so groß wäre und dich die Story natürlich über die gesamte Map führen würde.“

snivTen schwärmt: „Das ist krass. Ich wünsche mir große Städte wie diese in GTA.“

Savasgorm hofft. „Ich denke, dass es [GTA 6, Anm. d. Red.] sehr ähnlich zu dieser Map aussehen wird. Ich hoffe wirklich, dass sie die neuen Next-Gen-Konsolen voll ausnutzen und eine größere Map erstellen.“

Die GTA-6-Map des Fans kommt also sehr gut an und Fans wünschen sich generell eine größere Karte im nächsten Titel. Viele wollen wesentlich mehr zu tun haben und noch mehr entdecken. Was sich Fans für die Map von GTA 6 wünschen, haben wir euch in einem anderen Artikel zusammengefasst. Jetzt würden wir gerne von euch wissen: Wie würde die perfekte GTA-6-Map aussehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.