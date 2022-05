GTA 6: Map-Wünsche – Fan präsentiert genialen Karten-Vorschlag

Von: Adrienne Murawski

GTA 6 befindet sich wohl noch in weiter Ferne. Doch Fans äußern schon jetzt ihre Wünsche. Wie wäre es mit einer Map, die alle GTA-Städte beinhaltet?

New York – Der Entwickler Rockstar Games tüftelt bereits schwer an GTA 6. Das bestätigte das Entwicklerstudio Anfang Februar 2022 und ließ Fans vor Verzückung wohl laut aufschreien. Doch seitdem ist es still um den nächsten GTA-Titel geworden. Fans wissen bisher weder, wann das Spiel erscheinen soll, noch irgendwelche Details zu Story und Setting. Nicht mal ein Trailer wurde bisher gezeigt. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, erobert ein User nun Reddit mit einer genialen Idee zur Map von GTA 6.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI (GTA 6) Release TBA Publisher Rockstar Games Entwickler Rockstar North Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre Action-Adventure, Open World

GTA 6: Meisterhafte Map – Fans sind begeistert von Entwurf mit allen bekannten GTA-Städten

So sieht der Map-Entwurf aus: Der Entwickler aus New York schweigt bedächtig zu GTA 6. Das hält die Fans jedoch nicht davon ab, selber kreativ zu werden und sich eigene Maps und Settings auszudenken. Der Fan-Favorit ist dabei ganz klar: GTA 6 soll in Vice City spielen. Das besagt schon der berühmt-berüchtigte GTA 6 Project Americas Leak, auf dem wohl viele angebliche Leaks basieren.

Nun hat ein Fan auf Reddit eine gigantische Map zu GTA 6 geteilt und die User nach ihrer Meinung gefragt. Darauf zu sehen ist eine riesige Insel, die in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Im Norden befindet sich eine horizontale, längliche Insel, die nur durch einige Brücken mit der massiven südlicheren Insel verbunden ist. Während der Norden dicht bewachsen ist, befindet sich im Süden ein großes Wüstengebiet.

Die Fan-made GTA 6 Map besteht aus fünf Teilen, die jeweils eine größere Stadt haben. Sie sind betitelt mit Liberty City, San Fierro, Los Santos, Las Venturas und Vice City. Der Ersteller hat also kurzerhand fünf bereits existierende Schauplätze der Grand Theft Auto Reihe zusammengebastelt und daraus eine riesige Map für GTA 6 erstellt.

GTA 6: Mögliche Map aus allen bekannten GTA-Schauplätzen – Fans feiern die Idee

Das sagen die Fans dazu: Auf Reddit fragte User IlyrianGamer19 den Ersteller, ob die Fans wohl eine solche Map für GTA 6 vom Entwickler aus New York erwarten können. Die Grundstimmung der Fans ist klar: Sie feiern die Idee und wünschen sich, dass Rockstar Games die riesige Map umsetzt.

NougatNewt bittet: „Oh Rockstar, gib mir diese langen Fahrten ??“

Gabriel2003555 fügt hinzu: „Und einen Grund, um die langen Fahrten zu machen!“

BusinessAgreeable912 meint: „Ich will das so sehr“

CodedCoder schreibt: „Ich denke, das ist der Weg, den GTA Online einschlagen wird.“

LovelyOrangeJuice führt aus: „Ich kann mir nur vorstellen, dass das funktioniert, wenn sie [Rockstar Games, Anm. d. Red.] es wie in Red Dead Redemption 2 machen, wo jedes neue Kapitel in einer anderen Stadt stattfinden würde. Sonst könnte es zu groß sein“

Eine riesige Map für GTA 6, mit allen bekannten Städten, wäre für viele Fans also wohl ein absoluter Traum. Schließlich wären die Erkundungsmöglichkeiten schier endlos und Rockstar Games könnte jede Menge Inhalte ins Spiel einbauen. Außerdem sind sich viele User einig: heutige Festplatten (SSDs) könnten eine solche Größe sicher stemmen. Mal gucken, ob sich der New Yorker Entwickler Rockstar Games von den Wünschen der Fans inspirieren lässt.