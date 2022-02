GTA 6: Rockstar Games bestätigt – Entwicklung ist in vollem Gange

Grand Theft Auto

© Rockstar Games Noch müssen Fans sich mit „GTA 5" zufriedengeben, aber immerhin gibt es jetzt ein erstes Lebenszeichen von „GTA 6". © Rockstar Games

Rockstar Games hat endlich erste Infos zu „GTA 6“ geteilt. Der nächste „Grand Theft Auto“-Teil ist in Arbeit.

Bislang gab es lediglich Gerüchte um „GTA 6“*, doch Rockstar Games hat den Nebel nun selbst mit einer ersten offiziellen Nachricht gelichtet – zumindest ein bisschen. Die Entwickler haben endlich ein Update für „Grand Theft Auto“-Fans, nachdem diese lange warten mussten und sich die Fragen nach dem Spiel häuften.

In einer aktuellen Pressemitteilung bestätigte Rockstar Games nun, dass „GTA 6“ in Entwicklung ist. „Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Entwicklung des nächsten Teils der Serie bereits in vollem Gange ist“, heißt es darin. Diese kurze Ankündigung reichte bereits aus, um riesige Wellen im Netz zu schlagen. Der Twitter-Post hat mittlerweile über eine halbe Million Likes gesammelt. Darüber hinaus schreiben die Entwickler, dass sie weitere Infos zum Spiel teilen werden, sobald sie bereit sind. Fans hoffen nun, dass im Laufe des Jahres vielleicht schon der erste Ankündigungs-Trailer erscheinen könnte.

„GTA 6“-Entwickler verspricht: „Das wird etwas ganz Besonderes...“

Der erste Release von „GTA 5“ liegt mittlerweile fast neun Jahre zurück. Damals kam das Spiel sogar noch für die PlayStation 3 und Xbox 360 auf den Markt. Später erschienen auch Versionen für die PS4, Xbox One und PC und dieses Jahr wird „GTA 5“ als Enhanced Edition sogar ein weiteres Mal veröffentlicht für PS5 und Xbox Series X/S. Fans hatten daher den Verdacht, dass sich Rockstar Games bewusst Zeit lässt mit dem nächsten Teil, solange „GTA 5“ so erfolgreich ist.

„Bei jedem neuen Projekt ist es unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben.“ heißt es seitens Rockstar Games. Und um das zu gewährleisten, nehmen sie sich dafür genug Zeit. Laut Jim Jagger, der für die Animationen in den Spielen mitverantwortlich ist, wird sich das Warten lohnen. Er schreibt in einem Tweet über „GTA 6“: „Das wird etwas ganz Besonderes...“.

„GTA 6“: Wann erscheint das Spiel?

Zu diesem Zeitpunkt ist nicht klar, ob der Titel des Spiels tatsächlich „Grand Theft Auto 6“ sein wird. Auch über den Release-Termin lässt sich nach wie vor nur spekulieren. Einige Branchen-Insider vermuten, dass der neue „GTA“-Teil frühestens 2024 auf den Markt kommt. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.