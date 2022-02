GTA 6: Rockstar Games belagert – diese Inhalte fordern Fans

Von: Adrienne Murawski

Teilen

GTA 6: Diese Features wünschen sich Fans im nächsten Rockstar-Titel © Rockstar Games/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Es ist offiziell: GTA 6 befindet sich tatsächlich in Entwicklung. Nun äußern Fans ihre Wünsche an Entwickler Rockstar und fordern acht Dinge für den nächsten Titel.

New York – Rockstar Games* hat nach einer gefühlten Ewigkeit endlich das Schweigen gebrochen und Fans damit eine große Freude bereitet. Denn die Entwickler aus New York haben verkündet, was sich die meisten schon seit Jahren denken: GTA 6* befindet sich bereits in Entwicklung. Bevor diese Information jedoch nicht offiziell geteilt wurde, konnten sich Fans nie ganz sicher sein, ob der nächste Titel der GTA*-Reihe wirklich bereits in Arbeit ist. Nun ist die Katze aus dem Sack und Fans freuen sich auf den Release von Grand Theft Auto VI.

ingame.de* enthüllt, welche acht Dinge GTA 6 laut den Fans unbedingt haben sollte.

Mehr zum Thema GTA 6: 8 Dinge, die das nächste Spiel von Rockstar unbedingt braucht

Neun Jahre nach dem Release von GTA V erhalten Fans endlich die Neuigkeit, auf die sie schon so lange warten. Rockstar, mit Hauptsitz in New York, tüftelt tatsächlich bereits an GTA 6. Die Erwartungen der Fans an den nächsten Titel der Reihe sind immens, schließlich konnten sie sich bereits seit Jahren ausmalen, was das Spiel beinhalten sollte. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.