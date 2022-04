GTA 6: Entwickler Rockstar Games zeigt aus Versehen Logo des nächsten Titels

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Entwickler Rockstar Games zeigt aus Versehen Logo des nächsten Titels © Rockstar Games/Reddit: MaNu9564

Fans warten gespannt auf Informationen zu GTA 6. Nun hat Entwickler Rockstar Games wohl das Logo des nächsten Titels gezeigt. Doch das war gar nicht gewollt.

New York – Fans geiern nach jeder noch so kleinen Information zu GTA 6* von Rockstar Games*. Laut offizieller Meldung des Entwicklers befindet sich das Spiel bereits in Entwicklung, doch mehr ist noch nicht bekannt. Weder einen Trailer*, noch ein ungefähres Release-Datum haben Fans bisher zu Gesicht bekommen. Doch nun hat der Entwickler aus New York wohl aus Versehen das neue Logo für GTA* 6 geleakt.

Offiziell ist zum nächsten Grand-Theft-Auto-Titel noch nicht viel bekannt. Rockstar Games hat bisher nur bestätigt, dass sich GTA 6 tatsächlich in Entwicklung befindet. Seitdem ist es still um den nächsten GTA-Ableger geworden. Das hält Fans jedoch nicht davon ab, jede noch so kleine Information genauestens unter die Lupe zu nehmen und auch angebliche Leaks* hat es in den letzten Wochen vermehrt gegeben. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.