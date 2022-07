GTA 6: Fan erhält unter Drogeneinfluss Visionen zur Story

Von: Aileen Udowenko

Teilen

GTA 6: Fan erhält unter Drogeneinfluss Visionen zur Story © unsplash (Montage)

GTA 6 hat noch nicht mal einen Release-Termin, und ein Fan will bereits die komplette Story des Spiels kennen. Hierfür begab er sich auf eine psychedelische Reise.

New York – Der sechste Teil von GTA wird von den Fans sehnsüchtig erwartet. Allerdings hat Rockstar Games noch so gut wie keine Informationen zum Spiel preisgegeben. Ein Spieler wird nun aber besonders kreativ und liefert einen etwas anderen Leak. Um mehr über GTA 6 zu erfahren, begibt er sich auf eine psychedelische Reise. Unter Drogeneinfluss träumt er von der GTA-Fortsetzung und dokumentiert sehr akribisch, was ihm das Universum dabei mitteilt. Und wie es scheint, ist das GTA-Spaghettimonster nicht gerade geizig mit seinen Prophezeiungen.

ingame.de verrät, was der Fan in seinen Visionen zu GTA 6 gesehen hat.

Mehr zum Thema GTA 6: Fan begibt sich auf psychedelische Reise – Universum verrät ihm Story vom Spiel

Nicht nachmachen: Egal, wie ungeduldig man auf GTA 6 ist, um an Informationen zu kommen, sollten man sich auf gar keinen Fall unter Drogeneinfluss begeben. Der bessere Weg ist wohl, sich auf vertrauenswürdige Insider zu verlassen oder auf offizielle News von Rockstar zu warten. Ob die Visionen von ChurchofGTA wirklich eintreffen, sehen wir dann spätestens zum Release von GTA 6.