GTA 6: Fan wünscht sich Werbung im Spiel, um Mikrotransaktionen abzuschaffen

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Fan wünscht sich Werbung im Spiel, um Mikrotransaktionen abzuschaffen © Rockstar Games/Reddit: MaNu9564

Viele Spieler wollen auf keinen Fall Werbung in ihren Lieblingsspielen sehen. Ein Fan von GTA 6 fordert nun aber genau das von Entwickler Rockstar Games.

New York – Anfang Februar hat Entwickler Rockstar Games* endlich offiziell GTA 6* bestätigt. Das Spiel soll sich bereits in Entwicklung befinden. Für die meisten Fans war das eine grandiose Nachricht, wenn sie auch nicht überraschend kam. Schließlich kursieren schon seit Jahren Gerüchte, dass der Entwickler aus New York am nächsten Titel der GTA*-Reihe arbeitet. Bis zum Release von GTA 6 wird es wohl noch einige Zeit dauern. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, haben Fans die unglaublichsten Ideen zum nächsten Grand-Theft-Auto-Titel.

ingame.de* verrät, wieso sich ein Fan nun Werbung in GTA 6 von Rockstar Games wünscht.

Normalerweise möchten Gamer und Gamerinnen abends, nach einem langen und anstrengenden Tag auf der Arbeit oder der Schule, mit einem guten Spiel abschalten und in eine andere Welt eintauchen. Werbung ist da höchst unwillkommen.