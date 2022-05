GTA 6: Fans veranstalten Logo-Wettbewerb – Entwürfe können sich sehen lassen

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Fans veranstalten Logo-Wettbewerb – Entwürfe können sich sehen lassen © Rockstar Games/Reddit: Lord_Towelie (Montage)

Bisher gibt es noch nicht viele Informationen zum nächsten Rockstar-Games-Titel. Fans haben nun aber bereits erste Logos für GTA 6 entworfen.

New York – GTA 6 befindet sich in Entwicklung. Das hat Entwickler Rockstar Games nach Jahren des Bangens endlich zugegeben und vielen Fans ist ein Stein vom Herzen gefallen. Manche zweifelten bereits, ob Grand Theft Auto VI jemals erscheinen wird. Nun hoffen die Fans auf einen baldigen Einblick in den nächsten GTA-Titel mit einem Trailer. Bis dahin vertreiben sie sich die Zeit mit einem kreativen GTA-6-Logo-Wettbewerb.

ingame.de zeigt die schönsten „GTA 6“-Logos des Wettbewerbs.

Fans von GTA 6 fachsimpeln gerne darüber, was im nächsten großen Werk von Rockstar Games enthalten sein könnte, wie die Story wohl sein wird und wie das nächste Spiel aussehen wird. Bis der Entwickler aus New York darauf eine offizielle Antwort gibt, müssen sich Fans wohl noch gedulden.