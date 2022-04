GTA 6: Fans wünschen sich neue Städte – Tokio, Mumbai oder doch Dubai?

Von: Adrienne Murawski

Rockstar Games hat bisher kaum Informationen zu GTA 6 geteilt. Doch Fans spekulieren bereits, in welche Stadt es wohl geht: Tokio, Dubai oder doch Mumbai?

New York – Fans sind seit Anfang Februar in heller Aufregung, denn endlich wurde das bestätigt, was sich die meisten schon seit Jahren denken: GTA 6 befindet sich bereits in der Entwicklung. Das bestätigte Entwickler Rockstar Games endlich ganz offiziell und ließ viele Fans sicher vor Freude in die Luft springen. Seitdem ist es still um den nächsten GTA-Titel geworden. Fans diskutieren nun über mögliche Städte, in denen GTA 6 spielen könnte.

Dass Fans keine offiziellen Neuigkeiten zu GTA 6 haben, hält sie nicht davon ab, nach Lust und Laune zu spekulieren. Dafür ist Reddit natürlich der geeignete Platz und so findet sich auch schon eine Abstimmung zum nächsten Setting im Forum. Aktuell stimmen die Fans darüber ab, in welcher Stadt GTA 6 spielen sollte.