GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: So überträgt man den Speicherstand von PS4 und Xbox One

Von: Adrienne Murawski

GTA 5 für PS5: Das kostet das Next-Gen-Upgrade © Rockstar Games/Sony/Microsoft (Montage)

GTA 5 erscheint in Kürze auch für PS5 und Xbox Series X. Spieler können einmalig ihre Spielstände einmalig auf die Next-Gen-Konsolen übertragen.

New York – Rockstar Games* veröffentlicht GTA* 5 erneut. Diesmal als Enhanced und Expanded -Version für die PS5* und Xbox Series X*. GTA 5 für die PS5* bringt zwar keine neuen Story-Inhalte oder DLCs, dafür wird die Grafik angehoben und auch Ladezeiten und andere technische Feinheiten sollen verbessert werden. Fans können natürlich auch ihre Spielstände, sowohl von GTA Online als auch aus dem Story-Modus in GTA 5 für die PS5 übertragen.

ingame.de* zeigt, wie einfach man die Spielstände von GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X überträgt.

Im neuesten Update von Rockstar Games, welches der Entwickler aus New York am 4. März mit Fans teilte, gab es nun auch erste Details zum Speicherstand und wie man diesen in GTA 5 für die PS5 oder Xbox Series X und S übertragen könne. Fans können ihre Speicherstände aus GTA Online und dem Story-Modus einmalig auf die neuen Konsolen übertragen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.