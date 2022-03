GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: Spieler von Fehlern im Spiel genervt

Von: Adrienne Murawski

GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: Spieler von Fehlern im Spiel genervt © Rockstar Games/Sony (Montage)

GTA 5 ist für die PS5 und Xbox Series X erschienen und brachte einige Neuerungen mit sich. Leider hat das Upgrade auch zahlreiche Bugs, über die sich Spieler beklagen.

New York – Acht Jahre nach Release des letzten Titels könnte man meinen, dass Entwickler so langsam ein neues Spiel auf den Markt bringen würden. Doch nicht Rockstar Games*. Zwar arbeitet der Entwickler aus New York bereits an GTA 6*, der Release ist jedoch noch nicht bekannt. In 2022 hat der Entwickler aber trotzdem ein Spiel veröffentlicht: GTA 5 für die PS5* und Xbox Series X*. Das acht Jahre alte Spiel ist damit auf der dritten Konsolengeneration erschienen. Doch Fans sind vom GTA* 5 Next-Gen-Upgrade enttäuscht.

GTA 5 ist bereits seit 2013 erhältlich und erfreut sich auch nach Jahren noch größter Beliebtheit. Über 150 Millionen Kopien wurden von GTA 5 verkauft, Tendenz noch immer steigend. Insbesondere in Anbetracht des kürzlich erschienenen Next-Gen-Upgrades, das für die Sony* PS5* und Microsofts* Xbox Series X und S veröffentlicht wurde. Denn nun können Fans den Titel in drei verschiedenen Grafik-Modi zocken, darunter natürlich auch in nativem 4K, einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde und Ray-Tracing. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.