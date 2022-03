GTA 6: Kein Trailer bis Ende 2022 – Insider zerstört Fan-Hoffnungen

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Kein Trailer bis Ende 2022 – Insider zerstört Fan-Hoffnungen © Rockstar Games/YAY Images/IMAGO/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Fans hoffen seit der offiziellen Ankündigung von GTA 6 auf einen Trailer von Rockstar Games. Doch ein Insider zerstört nur diese Hoffnungen.

New York – Rockstar Games*-Fans müssen wirklich eine Engelsgeduld haben. Schließlich warten sie bereits seit mehr als acht Jahren auf offizielle Neuigkeiten zu GTA 6* – dem nächsten Titel im Grand Theft Auto Franchise. Anfang Februar erlöste der Entwickler aus New York dann endlich seine treuen Fans und gab zu, dass sich der nächste GTA*-Titel bereits in Entwicklung befindet. Fans hofften daraufhin, dass sie schon bald einen Einblick ins Spiel bekommen würden. Doch anscheinend müssen sie noch weiter ausharren.

Seit der offiziellen Ankündigung zu GTA 6 sind Fans so heiß wie nie zuvor auf den nächsten großen Titel des New Yorker Entwicklers. Seit Jahren spekulieren Fans in diversen Foren über die möglichen Inhalte von Grand Theft Auto VI, welche Musik wohl im Spiel enthalten sein wird und wie der Titel heißen könnte. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.