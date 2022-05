GTA 5 Online: Geld verdienen leicht gemacht – Diese Möglichkeiten gibt es

Von: Adrienne Murawski

GTA 5 Online: Geld verdienen leicht gemacht – Diese Möglichkeiten gibt es © Rockstar Games (Montage)

In GTA 5 Online braucht man vor allem eines: Geld. Spieler können sich Geld im Spiel erarbeiten und verdienen, oder es sich bei Bedarf auch einfach kaufen.

New York – Seit fast neun Jahren ist GTA 5 auf dem Markt und die Begeisterung dafür reißt einfach nicht ab. Denn einen Monat nach Release des letzten Grand Theft Auto erschien auch GTA Online – der Multiplayer zu GTA 5. Darin können Fans ihre eigene Gangster-Geschichte schreiben und zum Nachtclub-Besitzer, Drogenschmuggler oder Bikergang-Mitglied avancieren. Doch dafür brauchen Spieler auch ordentlich Knete.

ingame.de zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, in GTA 5 Online Geld zu verdienen.

In GTA 5 Online gibt es unzählige Wege, an Kohle zu kommen. Das ist auch dringend nötig, denn das Ingame-Leben ist gar nicht so günstig. Wer gerne Rennen fährt, will natürlich die schnellsten Autos in GTA 5 Online besitzen – doch die kosten eine ganze Stange Geld. Wie kommt man also schnell an Schotter?