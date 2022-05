GTA Online: Meistgehasste Strecke aus Mario Kart jetzt im Spiel

Von: Adrienne Murawski

Die Rainbow Road ist wohl eine der bekanntesten Strecken aus Mario Kart. Jetzt gibt es sie auch in GTA Online – Gamer pflegen eine Hassliebe zu ihr.

New York – Jeder kennt wohl die berühmteste Strecke aus Mario Kart: die Regenbogen-Strecke. Im Nintendo-Spiel heißt die Strecke offiziell Regenbogen-Boulevard bzw. auf Englisch Rainbow Road. Zu der bunten Strecke haben die meisten Fans eine absolute Hassliebe entwickelt, denn sie macht zwar durchaus Spaß, ist aber extrem schwer zu fahren. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, haben Fans die bekannte Mario Kart-Strecke in GTA Online nachgebaut.

Name des Spiels Grand Theft Auto V Online Release (Datum der Erstveröffentlichung) 17. September 2013 Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, PS4, PS3, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox 360, PC Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA Online: Rainbow Road jetzt im Spiel – Fans rasen über Mario-Kart-Strecke

Rainbow Road in GTA Online: In GTA Online gibt es allerlei Rennstrecken zu entdecken, für die man am besten die schnellsten Autos 2022 in GTA Online parat haben sollte. Nun können Spieler eine der meistgehassten und bekanntesten Rennstrecken aus einem ganz anderen Spiel auch im Multiplayer von Rockstar Games erleben. Fans haben nämlich die berühmte Rainbow Road aus Mario Kart in GTA Online nachgebaut.

GTA Online: Spieler rasen über die meistgehasste Map aus Mario Kart © Nintendo/Rockstar Games (Montage)

Genau wie die Rainbow Road liegt auch die Strecke in GTA Online weit über der Skyline von Los Santos und hat einige Tücken parat. Wer von der Bahn abkommt, fällt in schwindelerregende Tiefe oder explodiert. Sollte das geschehen, werden Spieler jedoch – genau wie in Mario Kart – zum Ort des Malheurs zurücktransportiert und können die Strecke dann zu Ende fahren.

Fahren kann man die Rainbow Road in GTA Online natürlich nur mit einem Veto Classic – dem Go-Kart im Spiel. In vier Runden kann man über die regenbogenfarbene Strecke düsen und versuchen, seine Gegner von der Fahrbahn zu drängen oder durch gute Fahrkünste zu überzeugen.

Rainbow Road in GTA Online – Fans feiern neue Rennstrecke

Das sagen Fans dazu: Auf Reddit hat User iosgamer2day einen Einblick in ein Rennen auf der Rainbow Road in GTA Online gegeben. Dort fliegen die Rennfahrer wild durch die Gegend, geben ordentlich Gas und stürzen gelegentlich auch ab. Seit Veröffentlichung konnte der Post auf Reddit bereits 1.715 Upvotes einfahren – Fans scheint das Konzept also zu gefallen.

So könnt ihr die Rainbow Road in GTA Online fahren: Das Konzept der Rainbow Road stammt von einem Fan und kann über den Rockstar Games Social Club entdeckt werden. Dort heißt die Strecke „N64 Rainbow Road“. Es gibt aber auch direkte Links für die PS4- und Xbox One-Versionen. Insgesamt können wohl 27 Spieler am Rennen auf der Rainbow Road teilnehmen. Damit wäre diese Strecke eine der chaotischsten im ganzen Spiel.