GTA Online: Schnell Geld verdienen – Multi-Milliardär zeigt, wie es geht

Von: Adrienne Murawski

Teilen

GTA Online: Schnell Geld verdienen – Multi-Milliardär zeigt, wie es geht © Rockstar Games (Montage)

Wer GTA Online spielt, braucht jede Menge Geld. Doch wie verdient man das am besten und schnellsten? Das verrät nun ein Ingame-Multi-Milliardär.

New York – Bis GTA 6 erscheint, müssen Fans wohl noch eine ganze Weile warten. Bis dahin vertreibt sich der Großteil die Zeit immer noch mit GTA Online – dem Multiplayer des Franchise. Um darin richtig Spaß zu haben, braucht man – wie im echten Leben – jede Menge Geld. Nun hat ein Multi-Milliardär geteilt, wie man ganz schnell an das große Geld im Spiel kommt.

ingame.de verrät, wie man in GTA Online schnell viel Geld verdienen kann.

Mehr zum Thema GTA Online Multi-Milliardär erklärt, wie ihr das große Geld macht

Ohne Fleiß kein Preis – das gilt auch in GTA Online von Rockstar Games. Wer nicht ordentlich schuftet, der wird auch nicht so viel Geld im Spiel verdienen. Wobei der Entwickler aus New York durchaus auch Kohle verschenkt, zum Beispiel mit Amazon Prime. Die Belohnungen für GTA Online in Prime Gaming trudeln wöchentlich bei den Spielern ein, sofern sie die Konten von Rockstar, Twitch und Amazon miteinander verbunden haben.