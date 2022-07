GTA Online: Spieler gewinnt Mystery-Preis – freut sich über fetten Klunker

Von: Adrienne Murawski

GTA Online: Spieler gewinnt Mystery-Preis – freut sich über fetten Klunker © Rockstar Games (Montage)

In GTA Online kann man beim Glücksrad im Casino einige schöne Dinge gewinnen. Ein Spieler hat nun den Jackpot geknackt und teilt sein Glück mit der Community.

New York – In GTA Online kann man jeden Tag unzählige Aktivitäten unternehmen und Dinge tun: Rennen fahren, Missionen absolvieren, shoppen, seinen Spielcharakter umgestalten oder auch im Casino ein wenig pokern. Jeden Tag können Spieler dort auch ihr Glück am Glücksrad versuchen und diverse Preise abräumen. Dazu zählen Reputationspunkte, Fahrzeuge, Geld, Kleidung, Rabatte oder auch der Mystery-Preis. Bei letzterem hatte ein GTA-Online-Spieler nun besonders viel Glück und räumte ordentlich ab.

ingame.de verrät, was für einen enormen Preis der Spieler beim Glücksrad in GTA Online abgesahnt hat.

In GTA Online gibt es einige Dinge, die man täglich erledigen sollte – dazu zählt auch das Drehen des Glücksrads im Diamond Casino. Dort können Spieler nämlich jede Menge Glück haben und richtig Kohle gewinnen.