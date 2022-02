GTA Online: Yacht kaufen – Lohnt sich das?

Von: Adrienne Murawski

In GTA Online können Spieler kostspielige Yachten erstehen. Doch was bringen die Luxusdampfer und lohnt sich der Kauf überhaupt?

New York – In GTA Online gibt es allerlei Dinge, die man kaufen kann. So können Spieler Immobilien kaufen und verkaufen, Besitzer eines Nachtclubs werden oder in Warenlager investieren. Ziel dieser Investitionen ist meist, passives Einkommen zu generieren – also Geld zu verdienen, ohne weiter etwas dafür tun zu müssen. In GTA Online können Spieler und Spielerinnen auch eine Yacht kaufen.

verrät, ob sich der Kauf einer teueren Yacht in GTA Online lohnt oder rausgeschmissenes Geld ist.

Eine Yacht ist auch in GTA Online keine kleine Investition. Viele Spieler sind sogar der Meinung, dass die Luxusdampfer gänzlich nutzlos und nur rausgeschmissenes Geld wären. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich kann eine Yacht durchaus einen Nutzen haben, auch wenn sie Spieler erstmal extrem viel Geld kostet.