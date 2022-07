GTA 6: Release soll für Ende 2023 geplant sein

Von: Adrienne Murawski

GTA 6 befindet sich offiziell in Entwicklung und Rockstar Games will all seine Energie auf den nächsten Titel fokussieren. Wie steht es also um den Release?

New York – Rockstar Games arbeitet an GTA 6, dem nächsten großen Titel des Grand-Theft-Auto-Franchise. Das bestätigte der Entwickler aus New York Anfang Februar offiziell und ließ Fan-Herzen höher schlagen. Schließlich zweifelten viele daran, ob der nächste Haupttitel der Reihe überhaupt jemals erscheinen würde. Nun hat sich der Entwickler wieder zu Wort gemeldet und möchte wohl all seine Energie auf GTA 6 fokussieren. Können Fans also mit einem baldigen Release rechnen?

ingame.de verrät, was für einen Release von GTA 6 Ende 2023 spricht.

Entwickler Rockstar Games aus New York fokussiert all seine Energie und Ressourcen auf die Produktion von GTA 6. Deswegen wurden wohl auch die Remakes von GTA 4 und Red Dead Redemption eingestellt, wie Insider Tez2 und Kotaku berichteten. Was für die einen Leid, ist für die anderen eine große Freude.